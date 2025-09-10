قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هالة صدقي: بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز
مدرسة "العربية للتصنيع" للتكنولوجيا التطبيقية تعليم فني على أعلى مستوى مجانا.. تفاصيل
الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية
هالة صدقي عن الإعلاميين: يحتاجون إجراء امتحان لغوي قبل دخولهم المجال
رئيس وكالة الطاقة الذرية يعرب عن امتنانه لمصر.. ويعلن عن انفراجة في مراقبة نووي إيران
لسنا مثل جيل عبد الله غيث.. هالة صدقي: لا نملك دراما تُظهر اتقان الفصحى
مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث تصادم مروع أعلى دائري الوراق
مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية
محامية بوسي شلبي: الزواج لمدة 20 عامًا دون انقطاع حتى رحيل محمود عبد العزيز
شكوى ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز بسبب تحريف قرارات النيابة.. تفاصيل
اتصلوا بهذا الرقم.. نيفين منصور تنقل رد الصحة على المستشفيات المخالفة للعلاج بالمجان
محامية بوسي شلبي: التحقيقات أثبتت استمرار الزواج حتى وفاة محمود عبد العزيز
«غالية علينا يا بلادنا»| شيرين تعود بصوتها الوطني.. وناقد موسيقي: ليست في مستوى «مشربتش من نيلها»

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
تقى الجيزاوي

كشف الناقد الموسيقي والفني مصطفى حمدي عن رأيه في أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب «غالية علينا يا بلادنا»، التي طرحتها اليوم بعد فترة غياب.

وقال مصطفى حمدي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، إن شيرين عبد الوهاب صوت عظيم، ولكن أداءها في الأغنية هو الأداء المعتاد منها، خاصة أن الأغنية مسجلة في استوديو وتمر بعدة مراحل قبل طرحها، وأن إبداء الرأي والحكم على أداء شيرين يكون عند ظهورها أمام جمهورها على المسرح وغنائها لايف.

مصطفى حمدي: أغنية "غالية علينا يا بلادنا" ليست في وهج "مشربتش من نيلها"

وعن رأيه في الأغنية، أضاف مصطفى حمدي أن أغنية "غالية علينا يا بلادنا" أغنية جيدة، لكنها ليست في وهج أغنية "مشربتش من نيلها" التي يعتبرها الأعظم في مسيرة شيرين عبد الوهاب. كما أن روح كلماتها موجودة أيضًا في الأغنية بجملة "غالية علينا بلدنا" في أغنية "مشربتش من نيلها"، لكن الشاعر تامر حسين استطاع استخدام كلمات جيدة.

مصطفى حمدي: لا يوجد دافع لطرح أغنية وطنية

وعن طرح أغنية وطنية في هذا التوقيت، قال مصطفى حمدي إنه لا يوجد دافع لطرح أغاني وطنية في الظروف الاجتماعية الحالية، ولا يوجد مباراة للمنتخب المصري أو ما شابه، لأن الأغنية الوطنية بالتحديد يجب أن تكون لها مناسبة محددة.

وأكمل مصطفى حمدي أن صلح شيرين عبد الوهاب مع عمرو مصطفى وعودة تعاونهما هو المكسب الحقيقي لهما، ويعتبر عربون صلح بينهما.

واختتم مصطفى حمدي حديثه، مؤكدًا تمنيه عودة قوية لشيرين عبد الوهاب، ولكنها تحتاج إلى اجتهاد كبير، وحتى الآن لم تظهر مؤشرات لعودتها بقوة، لأنها تحتاج إلى استقرار حياتها الشخصية والتعافي تمامًا من أي مشاكل صحية.

أغنية "غالية علينا يا بلادنا" لشيرين عبد الوهاب

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب اليوم أحدث أغانيها "غالية علينا يا بلادنا"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع توما.

شيرين عبد الوهاب اغاني شيرين عبد الوهاب الناقد مصطفي حمدي تامر حسين عمرو مصطفي

