إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
يوريتشيتش: حلمي التتويج بالدوري مع بيراميدز.. وأتمنى ضم إمام عاشور ودونجا
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض
هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك
بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم
فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
يوريتشيتش: غيّرت عقلية لاعبي بيراميدز.. والبعض قلّل من قدرتنا على مواجهة القطبين
إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
رانيا محمود ياسين ترد على سلوم حداد: أين هي الأعمال التاريخية والدينية؟

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
يمنى عبد الظاهر

علقت الفنانة رانيا محمود ياسين على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد، بعد سخريته من نطق الفنانين المصريين للغة العربية في أعمالهم الفنية.

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على "إنستجرام: "بالنسبة للناس اللي بتقول فيها إيه ما نراجع نفسنا في كلام الفنان سلوم حداد معلش أختلف معكم بشدة بعتذرلكم كمان أعتذر الفنان الموضوع تم طرحه بشكل ينسف كل الفنانين المصريين السابقين والحاليين ذلك على حد قوله إنهم قلة قليلة، ثم كمان سخر من أداء الفنان المصري".

أضافت: “وكأن مصر لم يكن فيها فنانون يجيدون اللغة العربية الفصحي ولم تقدم أعمالا عظيمة أثرت تاريخ الدراما المصرية الكبير جدا الذي كان يقدم كل سنة أعمالا تاريخية ودينية عظيمة بنجوم وفنانين عظماء أما ما يجب أن نراجع أنفسنا فيه: أين هى الأعمال التاريخية والدينية التي كانت تنتج كل عام؟!”.

وهاجم السيناريست عمرو محمود ياسين، الفنان السوري سلوم حداد، بعد سخريته من نطق الفنانين المصريين للغة العربية في أعمالهم الفنية.

وقال عمرو محمود ياسين، في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “هل هذا التصريح والاستهزاء بالفنان المصري مقبول؟ لا والله، غير مقبول يا أستاذ سلوم، أنت لست في موقع يسمح لك بتقييم الفنان المصري، ولا نقبل ذلك منك ولا من غيرك”.

وأضاف: “هذا تجاوز سافر، لأن تاريخ الفن المصري يزخر بفطاحل اللغة العربية الفصحى، والمسرح المصري عبر التاريخ تملأ صفحاته أباطرة اللغة والأداء والإلقاء”.

وتابع: “ومع احترامي لمكانتك الفنية، فإن تصريحك هذا سقطة وأظهر روحًا غير طيبة تجاه الفن والفنان المصري لا نفهم سببًا لها، جهلك بالفن والفنانين المصريين لا يشفع لك، وأنا جاهز لسرد عشرات بل مئات الأسماء، كلهم بمثابة الأستاذ بالنسبة لك في فن إلقاء الكلمة بالعربية الفصحى”.

السيناريست عمرو محمود ياسين السوري سلوم رانيا محمود ياسين

بالصور

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

