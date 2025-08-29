قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعداء باختيار الأبيض.. والد ألفينا يوجه رسالة خاصة لجماهير الزمالك
5 سيارات جديدة انخفضت أسعارها في السوق المصري خلال أغسطس.. بقت بكام؟
إسرائيل تمهد لاجتياح غزة.. خطط لإخلاء المدينة ووقف المساعدات
سحب أرض الزمالك بأكتوبر.. رسالة عاجلة من عمرو أديب للرئيس السيسي ومدبولي
دَمَّر الزمالك وبيهاجم الدولة.. عمرو أديب يفتح النار على مرتضى منصور
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية
كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟
عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط
الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد
قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026
لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة
سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري
فن وثقافة

رانيا محمود ياسين: اليحر السنة دية للمشاهدة والتصوير بس

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين
ميرنا محمود

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها صورا جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

و خطفت رانيا محمود ياسين أنظار جمهورها بإطلالة  جذابة علي الشاطيء مرتدية فستان طويل باللون البرتقالي ،و علقت كاتبه:البحر السنه ديه للتصوير و المشاهدة فقط يلا الحمد لله،كل سنه وكل الناس طيبة. 


أعمال رانيا محمود ياسين 
وكان أحدث أعمال، رانيا محمود ياسين الفنية هو مسلسل انحراف للفنانة روجينا.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

رانيا محمود ياسين صور رانيا محمود ياسين اعمال رانيا ياسين

طريقة عمل بطاطس كروكيت بالجبن

طريقة عمل فراخ بالبصل

طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

