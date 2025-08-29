رانيا محمود ياسين: اليحر السنة دية للمشاهدة والتصوير بس

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها صورا جديدة من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

و خطفت رانيا محمود ياسين أنظار جمهورها بإطلالة جذابة علي الشاطيء مرتدية فستان طويل باللون البرتقالي ،و علقت كاتبه:البحر السنه ديه للتصوير و المشاهدة فقط يلا الحمد لله،كل سنه وكل الناس طيبة.



أعمال رانيا محمود ياسين

وكان أحدث أعمال، رانيا محمود ياسين الفنية هو مسلسل انحراف للفنانة روجينا.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.