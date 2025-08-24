رحلتي معاك أجمل قدر.. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد زواجها الـ ١٠

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على الاحتفال بعيد زواجها، معبرة عن حبها وامتنانها لزوجها.

ونشرت رانيا فريد شوقي فيديو عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك يتضمن صور لها مع زوجها وعلقت عليه قائلة: “كل عيد جواز وانت سندي وحبيبي وأماني، عقبال العمر كله ١٠ سنين مروا بسرعة، فيهم ألف ذكرى حلوة، ذكريات بتفكرني إن الحب مش يوم ولا مناسبة، دة رحلة كاملة ورحلتي معاك هي أجمل قدر”.

من جانب آخر، علقت الفنانة رانيا فريد شوقي، على مقارنة أعمال النجوم بأعمال والدها، موضحة بأن كل شخص لا يستطيع أن يكرر تجربة غيره فالزمن مختلف حتى إمكانيات السينما غير وقتنا الحالي.

وتابعت رانيا فريد شوقي، حديثها خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2" قائلة :"مينفعش حد يقارن تجربته بتجربة غيره لأن الزمن مختلف وغير من حيث السينما والإمكانيات، نجاح زمان كان أصعب ومكانش قبل كده في سوشيال ميديا والمواقع وكمية التليفزيونات، دلوقتي الناس بقت معتمدة على الدعاية من خلال السوشيال ميديا، لكن زمان كان من خلال الإيفشات والجرايد".