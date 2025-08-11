رانيا محمود ياسين عن والدها الراحل: أفتقده كثيرا

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، بنشر صور تجمعها بوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، معبرة عن شوقها له.

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصور قائلة: “أبي رحمة الله عليه، افتقده كثيرا، أبويا كان أحن راجل في الدنيا”.

أعمال رانيا محمود ياسين

وكان أحدث أعمال، رانيا محمود ياسين الفنية هو مسلسل انحراف للفنانة روجينا.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل انحراف، كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.