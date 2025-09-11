التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى مشاجرة بين طرفين بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه في مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال بدائرة مركز شرطة قليوب وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها عقب ورورد تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المجنى عليه.



كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد بمصرع شاب في مشاجرة بين طرفين انتقلت قوة امنية لمكان الواقعة، وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة في نطاق منطقة منطى دائرة المركز وتبين أن سبب المشاجرة لعب الأطفال، وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى قليوب وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.