جيش الاحتلال: قوات الفرقة 36 أنهت عملياتها العسكرية في خان يونس جنوب غزة

كشف جيش الاحتلال أن قوات الفرقة 36 أنهت عمليتها العسكرية في خان يونس جنوب غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

شهدت مدينة غزة صباح اليوم، الخميس، تصعيدًا عسكريًا جديدًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في استهدافات متفرقة استهدفت أحياء سكنية ومناطق للنازحين، وفقا لما نقلته “القاهرة الإخبارية”.

استهداف مباشر للمدنيين والنازحين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قصفًا عنيفًا استهدف خيام النازحين قرب شارع اليرموك، أسفر عن استشهاد رضيعة ومواطن آخر، إلى جانب عدد من الإصابات الخطيرة، فيما أدى إطلاق نار عشوائي على مخيم البريج وسط القطاع إلى استشهاد طفل.

مستشفى المعمداني: شهداء وجرحى في الشجاعية والنصيرات

أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى المعمداني سقوط شهيدة وعدد من الجرحى جراء قصف استهدف حي الشجاعية شرقي المدينة، في حين استشهد مدني آخر برصاص الاحتلال أثناء انتظاره للمساعدات شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

الاحتلال يخرق وقف إطلاق النار ويستأنف عدوانه

تأتي هذه الهجمات بعد خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في 18 مارس الماضي، والذي دام شهرين فقط، وسط استمرار الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بعد 22 شهرًا من الحرب المتواصلة.