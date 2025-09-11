مي فاروق تستعرض أناقتها بفستان محتشم ..صور

شاركت الفنانة مي فاروق متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة مي فاروق

تألقت مي فاروق في الصور بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة اتسمت بالقماش اللامع، وكشف التصميم عن رشاقتها.

تزينت مي فاروق ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت مي فاروق بخصلات شعرها الأسود المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.