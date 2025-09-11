شاي لم الشمل.. خطوة صغيرة ومصالحة مرتقبة بين الأمير هاري والملك تشارلز

شهدت العاصمة البريطانية لندن، أمس الأربعاء، لقاءً نادراً بين العاهل البريطاني الملك تشارلز ونجله الأمير هاري في قصر كلارنس هاوس، هو الأول منذ أكثر من عام ونصف، في خطوة وصفتها شبكة “بي بي سي” البريطانية بأنها "صغيرة لكن ذات دلالة كبيرة" على طريق المصالحة داخل العائلة المالكة.

وتم اللقاء الذي استمر نحو 50 دقيقة بعيداً عن الإعلام، حيث أكدت كل من دوائر القصر الملكي وفريق الأمير هاري أن تفاصيل المحادثات ستبقى سرية.

إلا أن مجرد انعقاده حمل إشارة واضحة إلى انفتاح متبادل بين الطرفين بعد سنوات من التوتر العلني.

الأمير هاري كان قد أبدى، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في مايو الماضي، رغبته في "إعادة لم الشمل"، قائلاً: "الحياة ثمينة ولا جدوى من استمرار القتال".

وقد مثل ذلك تحولاً في خطابه بعد سنوات من التصريحات القاسية، بدءاً من سلسلة وثائقياته على "نتفليكس" وصولاً إلى مذكراته المثيرة للجدل “سبير”.

ونشرت صحيفة “ميل أون صنداي” في يوليو صورة لفريق اتصالات الأمير هاري مجتمعاً في لندن مع مدير الاتصالات بالقصر الملكي، في مؤشر مبكر على فتح قنوات حوار خلف الكواليس، رغم نفي الجانبين تسريب الصورة.

ورغم أن اللقاء مع والده عد تقدماً، لم يسجل أي مؤشرات على اجتماع بين الأمير هاري وشقيقه الأكبر ولي العهد الأمير وليام، حيث واصل كل منهما جدول أعماله بشكل منفصل.

الأمير هاري، الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ 2020، غادر بريطانيا اليوم بعد مشاركته في أنشطة خيرية، ليطوي صفحة زيارة قصيرة لكنها محمّلة بالرمزية.

وبحسب مراقبين، فإن لقاء الشاي هذا قد لا يعني مصالحة كاملة، لكنه يفتح الباب أمام خطوات لاحقة نحو إعادة بناء جسور الثقة داخل الأسرة المالكة البريطانية.