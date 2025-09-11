قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وليد جمال الدين: نسعى للتعاون مع كافة الأجهزة الوطنية المعنية بملف جذب الاستثمارات الأجنبية
رئيسا وزراء مصر وتونس يشهدان توقيع 8 وثائق في عدد من مجالات التعاون المشترك
وزير الخارجية ينقل رسالة تضامن ودعم من الرئيس السيسي إلى أمير قطر
رئيس الوزراء: نمتلك الإمكانيات لمضاعفة التجارة خلال عامين مع تونس
الأهلي يتحرك لتجديد عقد أحمد عبد القادر .. والزمالك يراقب الموقف
4 مواطنين فقدوا بصرهم.. إجراءات حاسمة من وزير الصحة بعد واقعة مستشفى 6 أكتوبر
نادي عربي.. سيف زاهر يكشف مفاجأة بشأن حسين الشحات نجم الأهلي
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رئيس الوزراء: الاتفاق على زيادة التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار خلال عامين
مدبولي: الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات
مدبولي: لا سبيل للاستقرار وتحقيق السلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
سارة الزعفراني: زيارتي إلى مصر خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون
توك شو

أبو شامة: إعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق طموحات نتنياهو هدف إسرائيل الآن

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، أن إسرائيل تشهد منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 تحولات سياسية وعسكرية عميقة، معتبرًا أن هذا التاريخ يمثل نقطة مفصلية في تاريخ المنطقة، وأن تداعياته مستمرة على مختلف المستويات.

العملية في الدوحة.. تحول خطير يضرب وسطاء السلام

وفي مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أشار أبو شامة إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة، والتي استهدفت قيادات من حركة حماس، لا تمثل فقط تصعيدًا ضد الحركة، بل تُعد ضربة مباشرة لدولة تلعب دور الوسيط في عملية السلام، وهو ما يمثل تغييرًا خطيرًا في قواعد الاشتباك الإقليمي.

نتنياهو يستغل الهجوم لتنفيذ أجندة قديمة

قال أبو شامة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ أجندة سياسية طويلة الأمد، تشمل إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، القضاء على المقاومة الفلسطينية، استعادة السيطرة على قطاع غزة، وتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة.

حكومة إسرائيل الأكثر تطرفًا تسعى لحسم تاريخي

وشدد على أن حكومة نتنياهو الحالية تُعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وتعمل بشكل مباشر على تحقيق أهداف كانت تراود الحكومات السابقة، لكنها لم تنجح في تنفيذها بالكامل، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية بشكل كامل.

التوافق مع ترامب منح إسرائيل تفويضًا مطلقًا

اعتبر أبو شامة أن الدعم الأمريكي، لا سيما خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، منح إسرائيل تفويضًا مفتوحًا للتحرك بحرية في ملفات المنطقة، قائلًا:"هناك توافق أيديولوجي وفكري بين نتنياهو وترامب، والإدارة الأمريكية كانت تعتقد أن استخدام القوة هو الطريق نحو السلام".

واختتم أبو شامة بأن استهداف قطر، رغم كونها حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة، يحمل رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تؤمن بالمسارات التفاوضية، وتعمل على نسف أي دور عربي أو دولي في الوساطة، واعتبار السابع من أكتوبر نقطة نهاية للقضية الفلسطينية.

صورة من ختام التدريبات
ياسمين صبري
طريقه عمل اللانشون البيت بدون لحم
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
