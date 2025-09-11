نائب الشيوخ: زيادة التبادل التجاري مع تونس تُعزز العلاقات الاقتصادية وتدعم التنمية المستدامة

قال النائب أحمد علي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاتفاق بين مصر وتونس على رفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين يُعد خطوة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين مصر وتونس

وأضاف أحمد علي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هذا الاتفاق يعكس رغبة مصر وتونس في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات."

وأكد أن دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين سيساهم بشكل مباشر في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للشباب، معربًا عن ثقته في نجاح هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي.

وختم النائب أحمد علي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق المشترك بين مصر وتونس لتحقيق مصالح شعبيهما وتثبيت الاستقرار الإقليمي.