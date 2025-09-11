قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي في البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية التراس بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: معتز شعبان حسن، 44 عاما، كسر بالقدم اليمنى، وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، عادل محمد عبد الفتاح، 37 عاما، كدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، عزة خميس هشام، 20 عاما، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، مروة رجب رزق، 45 عامًا، كسر بالكتف الأيسر، نبيهه عبد الله عوض الله، 60 عامًا، كسر بالحوض.

كما أصيب كل من: ريتاج فرحات خليل، 10 سنوات، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، فاطمة جلال الجبالي، 35 عامًا، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، على محمد بدوي، 49 عامًا، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، شيماء محمد رمضان، 39 عامًا، كدمات متفرقة في أنحاء الجسم، يوسف عمر علي، 50 عامًا، كدمات بالفخد، وجميعهم مقيمون مركز كفر الدوار.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق أعمالها في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

