معاهم مخدرات وسلاح.. قرار جديد بشأن شخصين بكفر الشيخ

قررت جهات التحقيق تجديد حبس شخصين 15 يوما لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية وحيازة مخدرات في كفر الشيخ.

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجليه "دون وجه حق" بكفر الشيخ .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 الجاري ووفقاً لإجراءات مقننة تم ضبط نجلى القائم على النشر أحدهما سبق اتهامه في جناية "إتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة"، وضبط بحوزتهما (4 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 15 قطعة سلاح نارى " 2 بندقية خرطوش ، 13 فرد خرطوش").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى إطار من الشرعية والقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر لادعائه الكاذب.