حركة فتح لـ صدى البلد : التحذير المصري يرسّخ وحدة الدم والمصير بين فلسطين والقاهرة

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أنّ التحذير المصري الحازم من أي محاولات اسرائيلية لاستهداف الفصائل الفلسطينية على الأراضي المصرية يعبّر عن وعي تاريخي راسخ بمسؤولية قومية عربية أصيلة.

وأوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنّ القاهرة، بما تمثله من ثقل سياسي في الوجدان العربي، تعي أنّ المساس بالقوى الفلسطينية على ارضها ليس تهديداً أمنياً عابراً، بل هو اعتداء مباشر على السيادة المصرية واستهداف للهوية الوطنية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مواصلة كفاحه المشروع.

وأشار دلياني إلى أنّ هذا الموقف المصري يوجّه رسالة أمل لشعبنا في فلسطين والشتات، ويعيد التأكيد على أنّ القضية الفلسطينية، بما تمثله من بعد تاريخي وقومي، ما زالت في صلب أولويات العالم العربي.