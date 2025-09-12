قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يطالب سكان غزة بالإخلاء الفوري للمدينة
كن رجلا.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف
نقابة العاملين بالبترول: القطاع وفر 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية
تحذير.. عودة ارتفاع الرطوبة والحرارة نهارا| الطقس اليوم
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 230 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ثروة 1.2 مليار دولار| رجل أعمال برازيلي يثير الجدل بوصية لـ نيمار.. القصة الكاملة
واشنطن: سنتخذ إجراءات ضد البرازيل عقب إدانة الرئيس السابق بولسونارو
إعفاءات خاصة وحظر مشدد.. كيف ينظم القانون المصري حيازة الأسلحة؟
تحذير من ظاهرة وحيدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 12-9-2025
عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟
تناقض سافر.. نائبة المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن تعزي قطر وتبرر العدوان الإسرائيلي ضدها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رضا عبد العال: الأهلي لو اتعادل أو خسر ماتش إنبي يبيع كل نجومه

سارة عبد الله

تحدث رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق عن مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: “الأهلي لو اتعادل أو خسر الماتش اللي جاي أمام إنبي، يبيع كل النجوم اللي جابهم (زيزو - تريزيجيه - بن رمضان) في الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وتابع: “مينفعش نحمل كل حاجة للمدرب فقط، ريبيرو بالتأكيد ليس على مستوى وقدرات الأهلي لكن مش صح يشيل الليلة لوحده، هما كانو بيقولوله لاعب ده ومتلاعبش ده”.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تذاع المباراة عبر قناة "أون سبورت".

الأهلي رضا عبد العال الدوري المصري الممتاز

