رضا عبد العال: الأهلي لو اتعادل أو خسر ماتش إنبي يبيع كل نجومه

تحدث رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق عن مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية: “الأهلي لو اتعادل أو خسر الماتش اللي جاي أمام إنبي، يبيع كل النجوم اللي جابهم (زيزو - تريزيجيه - بن رمضان) في الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وتابع: “مينفعش نحمل كل حاجة للمدرب فقط، ريبيرو بالتأكيد ليس على مستوى وقدرات الأهلي لكن مش صح يشيل الليلة لوحده، هما كانو بيقولوله لاعب ده ومتلاعبش ده”.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تذاع المباراة عبر قناة "أون سبورت".