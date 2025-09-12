شيكابالا يشعل السوشيال ميديا بصورة غامضة مع مصطفى غريب

أثار محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، تضمنت تلميحًا لاحتمالية دخوله مجال التمثيل.



وظهر شيكابالا في الصورة التي نشرها عبر خاصية "ستوري" برفقة الفنان مصطفى غريب، وعلّق عليها بكلمة: رمضان 2026



وفي سياق آخر انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا مؤخرا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي صن داونز.

وقال يونس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، دي أسرار أوضة لبس ولا يجوز أن يقال كلام مثل هذا في الإعلام.

وأضاف: هذا الكلام لا يحاسب عليه شيكابالا أنما يحاسب عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ومش من حقه يتحدث في مثل هذه الأشياء، والبيوت ليها حرمانيتها ودي أسرار.