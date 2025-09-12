قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 في إنقلاب ميكروباص بأسيوط

إنقلاب سيارة ميكروباص _ صورة أرشيفية
إنقلاب سيارة ميكروباص _ صورة أرشيفية
إيهاب عمر

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص وقع صباح اليوم الجمعة بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي.
تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة ومصابين. 


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والمرور وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مصنع الأسمنت. 

مصرع شخص واصابة 7 اخرين في إنقلاب سيارة 


أسفر الحادث عن مصرع " زاهر شحاته مسعد" 66 عاما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وأصيب كلا من" أميرة أيمن تناغي"23 عامًا، جرح قطعي بالساق الأيمن 10 سم ، " تريزه عادل زاهر" 40 عامًا،كسر بالقدم الايمن، “ زيد  فؤاد أسعد ” 65 عامًا، جرح قطعي بالرأس 7 سم ، و " يسري شهدي شحاتة،  40 عامًا، خلع بالكتف الايمن ، و “ كاراس يسري شهدي” 7  أعوام، كدمات، و “ عوض توفيق شحاتة” 32 عامًا، سحاجات ، و “ هويدا زاهر شحاتة”  37  عامًا .

 وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

