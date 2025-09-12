مصرع شخص وإصابة 7 في إنقلاب ميكروباص بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص وقع صباح اليوم الجمعة بطريق أسيوط/ سوهاج الصحراوي الغربي.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ووجود حالة وفاة ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والمرور وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من مصنع الأسمنت.

مصرع شخص واصابة 7 اخرين في إنقلاب سيارة



أسفر الحادث عن مصرع " زاهر شحاته مسعد" 66 عاما وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، وأصيب كلا من" أميرة أيمن تناغي"23 عامًا، جرح قطعي بالساق الأيمن 10 سم ، " تريزه عادل زاهر" 40 عامًا،كسر بالقدم الايمن، “ زيد فؤاد أسعد ” 65 عامًا، جرح قطعي بالرأس 7 سم ، و " يسري شهدي شحاتة، 40 عامًا، خلع بالكتف الايمن ، و “ كاراس يسري شهدي” 7 أعوام، كدمات، و “ عوض توفيق شحاتة” 32 عامًا، سحاجات ، و “ هويدا زاهر شحاتة” 37 عامًا .

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.