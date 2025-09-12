قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

معتمد دوليًا.. إطلاق أول برنامج مهني للمسوقين العقاريين بأكاديمية الترخيص الدولية

بروتوكول
بروتوكول
محمود مطاوع

وقع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع أكاديمية بلاك دايموند للخدمات التسويقية، بهدف إطلاق أول برنامج مهني متخصص في التسويق العقاري، يمنح شهادة دولية معتمدة من المعهد الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال أكاديمية الترخيص للعمل الدولي التابعة للصندوق.

وذلك انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي.

ويشارك في البرنامج التدريبي نخبة من الخبراء الدوليين من ألمانيا والإمارات ومصر، بما يضمن تبادل الخبرات الدولية وإعداد جيل من المسوقين العقاريين المصريين قادر على المنافسة محليًا وعالميًا وفق أحدث الممارسات والمعايير الدولية .

وفي هذا السياق، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار الدور المحوري الذي يضطلع به الصندوق في دعم توجهات الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتنمية القدرات البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل التعاون مع أكاديمية بلاك دايموند نموذجًا متكاملًا للشراكة الفعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الوطنية.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن الصندوق يولى اهتمامًا خاصًا بقطاع العقارات بوصفه أحد القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة للنمو الاقتصادي، ومن ثم فإن إعداد كوادر متخصصة قادرة على استيعاب متطلبات السوق الدولي في مجال التسويق والتطوير العقاري يعد أولوية قصوى ضمن الخطط الاستراتيجية للصندوق.

وأوضحت «شرف» أن أكاديمية الترخيص للعمل الدولي تحرص على أن تكون البرامج التدريبية والمهنية المقدمة مبنية على أسس علمية وعملية متكاملة، تتضمن مناهج تدريبية ومهنية متطورة وآليات تقييم دقيقة، بالإضافة إلى إتاحة منصات تعليمية رقمية تدعم التعلم المستمر وتواكب التحول الرقمي الذي يشهده العالم.

واختتمت الأمين العام تصريحها بالتأكيد على أن هذا التعاون سيكون خطوة رائدة نحو تمكين الشباب المصري من الاندماج بكفاءة في سوق العمل العالمي وتحقيق التميز في مجالات التسويق العقاري محليًا ودوليًا، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويرسخ مكانة مصر كمركز لتصدير الكفاءات البشرية المؤهلة.

ويؤكد صندوق تطوير التعليم أن هذا البروتوكول يمثل إضافة نوعية إلى منظومة برامجه وامتدادًا لجهوده المستمرة في تأهيل الشباب المصري وتأمين فرص عمل نوعية لهم داخل مصر وخارجها بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أكد أحمد أبو رية، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك دايموند لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن توقيع البروتوكول يأتي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري أهمية متعاظمة  للدولة التي تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة، وتسعى لتوفير السكن الملائم لكل المصريين، فضلاً عن أن العقار يمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، ويوفر 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، بجانب تحريك 105 صناعات مرتبطة بصناعة العقار.

وأضاف أن هذا البروتوكول يخلق آلية جديدة لعمل الوسيط والمسوق العقاري، ويستهدف توفير الفرصة الكاملة للعاملين كمسوقين عقاريين للحصول على برنامج مهني مُكثف، يعقبه اختبار حقيقي للحصول على شهادة مزاولة المهنة بالنسبة للوسيط الحر أو الذي يعمل في إحدى شركات التسويق العقاري، من أجل الحفاظ على سمعة المهنة وكذلك اكتساب المصداقية لدى العملاء، والحد من تعبير «التسويق العقاري أصبحت مهنة من لا مهنة له».

يُذكر أن مراسم التوقيع شهدت حضور عدد من كبار المطورين بمصر في مقدمتهم المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «الأهلي ـ صبور»، المهندس وليد مختار رئيس مجلس إدارة شركة ايوان وأمين عام مجلس التصدير العقاري، والمهندس أيمن عامر المدير العام لشركة سوديك، والمهندس أحمد العدوي الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتطوير العقارى، والمهندس حسين أحمد صبور نائب رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك العقارية (LMD).

تطوير التعليم مجلس الوزراء بروتوكول التسويق العقاري شهادة دولية أكاديمية الترخيص

