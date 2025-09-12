قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟

تطبيق بلايستيشن
تطبيق بلايستيشن
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة سوني تطبيق PlayStation Family، وهو تطبيق جديد للتحكم الأبوي متاح على منصات iOS وأندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع “business-standard”، يتيح تطبيق بلايستيشن الجديد من سوني للآباء مراقبة نشاط أطفالهم في الألعاب على أجهزة PlayStation مباشرة من هواتفهم المحمولة. 

يقدم التطبيق تحسينات على أدوات التحكم الموجودة في أجهزة PlayStation، مثل مراقبة وقت اللعب في الوقت الفعلي، تقارير النشاط، تحديد حدود الإنفاق، تصفية المحتوى، وضبط إعدادات التفاعل الاجتماعي، كما يتيح للآباء الموافقة أو رفض طلبات تمديد وقت اللعب أو الشراء عن بعد.

تطبيق PlayStation Family



ما يقدمه تطبيق PlayStation Family



تطبيق PlayStation Family مصمم للعمل مع حسابات وأجهزة بلايستيشن الحالية، يهدف التطبيق إلى نقل بعض أدوات التحكم الأبوي من جهاز PlayStation إلى هواتف الآباء، مما يتيح لهم إدارة الأنشطة بشكل أكثر سهولة، يتضمن التطبيق تدفق إعداد موجه لإنشاء أو ربط حساب طفل، بالإضافة إلى إرسال إشعارات فورية عندما يبدأ الطفل في لعب لعبة.



المزايا الرئيسية للتطبيق



- إشعارات الوقت الفعلي: يرسل التطبيق إشعارات مباشرة للآباء عن ما يلعبه الطفل.

- تقارير النشاط اليومية والأسبوعية: يمكن للآباء متابعة نشاط أطفالهم بشكل دوري.

- حدود وقت اللعب اليومية القابلة للتعديل: يمكن للأباء تحديد وقت اللعب المسموح به يوميا.

- التحكم في الشراء والإنفاق: يمكن للآباء إضافة أموال إلى محفظة الطفل، ومراجعة الرصيد، وتحديد حد شهري للإنفاق على متجر بلايستيشن.

- تصفية المحتوى: يمكن تطبيق فلاتر المحتوى بناء على فئات عمرية بنقرة واحدة، مع إمكانية تخصيص الإعدادات لكل طفل.

- إعدادات التفاعل الاجتماعي: تسمح هذه الإعدادات للآباء بإدارة طريقة تواصل الأطفال مع الآخرين، فضلا عن تحديد الميزات الاجتماعية المتاحة.

تطبيق PlayStation Family متاح للتنزيل عبر متجر تطبيقات آيفون App Store و متجر هواتف أندرويد Google Play، في معظم الأسواق اعتبارا من 11 سبتمبر، وقد أكدت سوني أنها ستواصل تحسين التطبيق وتقديم تحديثات جديدة مع مرور الوقت. 

ويعتبر هذا الإطلاق خطوة تكميلية لأدوات التحكم الأبوي الحالية في أجهزة PlayStation، مع نقل العديد من مهام الإدارة إلى الهواتف المحمولة لتسهيل الوصول إليها أثناء التنقل.

تطبيق سوني PlayStation Family تطبيق بلايستيشن الجديد تطبيق PlayStation Family

