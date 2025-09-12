قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبين نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
رياضة

الأهلي ضيفا ثقيلا على الإتفاق في الدوري السعودي

الأهلي السعودي
الأهلي السعودي
محمد السعيد

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتفاق في تمام السادسة والنصف إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “إيجو”.

الأهلي ضد الاتفاق

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري السعودي، والمنافسة “مبكرًا” على الصدارة.

وكان الراقي استهل مشواره في دوري روشن بفوز صعب على نيوم بهدف نظيف، سجله المهاجم الإنجليزي إيفان توتي.

في المقابل، يتسلح الاتفاق الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن “كوكا”، بعاملي الأرض والجمهور لاقتناص لقاء المباراة الثلاث من الأهلي.

وافتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بالفوز على الخلود بهدفين مقابل هدف.

الأهلي الاتفاق الدوري السعودي الأهلي والاتفاق

الأهلي السعودي

الأهلي ضيفا ثقيلا على الإتفاق في الدوري السعودي

