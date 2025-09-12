مروان عطية يتألق في أحدث ظهور

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر مروان عطية، بإطلالة كاجوال من حفل للفنان تامر حسني.

مروان عطية

وأكد الجهاز الطبي، أن اللاعب مروان عطية شارك في التدريبات الأخيرة للأهلي بشكل طبيعي، مشددًا على أن قرار مشاركته في مباراة إنبي بيد الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.