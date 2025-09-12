محمود كهربا في ظهور جديد مع والدته

شارك محمود كهربا، لاعب نادي القادسية الكويتي، جمهوره صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام.

وأعرب كهربا عن حبه والدته، بكلمات أغنية لها مشاركا صورتهما عبر خاصية الاستوري.

وكان قد أعلن نادي القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الكويتي الممتاز.

انضمام كهربا إلى معسكر تركيا



ومن المقرر أن يلتحق كهربا فورًا بمعسكر فريق القادسية المقام حاليًا في تركيا، حيث يخوض الفريق استعداداته الفنية والبدنية لانطلاقة الموسم المقبل، على أمل أن ينسجم اللاعب سريعًا مع زملائه الجدد ويظهر بالمستوى المنتظر منه.