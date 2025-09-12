قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
الصحة : إغلاق مستشفى “عين الحياة” بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص
مصر تتبنى خطة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية| تقرير
لو مهندس.. وظائف شاغرة في مصر للطيران| قدم الآن
الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للموظف المتورط بمخالفة تراخيص المباني.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود كهربا في ظهور جديد مع والدته

محمود كهربا ووالدته
محمود كهربا ووالدته
سارة عبد الله

شارك محمود كهربا، لاعب نادي القادسية الكويتي، جمهوره صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام.

وأعرب كهربا عن حبه والدته، بكلمات أغنية لها مشاركا صورتهما عبر خاصية الاستوري.

وكان قد أعلن نادي القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الكويتي الممتاز.

انضمام كهربا إلى معسكر تركيا
 

ومن المقرر أن يلتحق كهربا فورًا بمعسكر فريق القادسية المقام حاليًا في تركيا، حيث يخوض الفريق استعداداته الفنية والبدنية لانطلاقة الموسم المقبل، على أمل أن ينسجم اللاعب سريعًا مع زملائه الجدد ويظهر بالمستوى المنتظر منه.

محمود كهربا القادسية الكويتي انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

الاهلي

اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب

ترشيحاتنا

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

بالصور

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد