محمود كهربا : لنا في الله ظن لا يخيب

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي القادسية الكويتي، جمهورة منشورا جديد عبر حسابه على إنستجرام.

و كتب محمود كهربا عبر خاصية الاستوري: لنا في الله ظن لا يخيب.

وكان قد أعلن نادي القادسية الكويتي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمود عبد المنعم “كهربا”، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ليكون أحد أبرز الصفقات التي يعول عليها النادي في تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الكويتي الممتاز.

انضمام كهربا إلى معسكر تركيا



ومن المقرر أن يلتحق كهربا فورًا بمعسكر فريق القادسية المقام حاليًا في تركيا، حيث يخوض الفريق استعداداته الفنية والبدنية لانطلاقة الموسم المقبل، على أمل أن ينسجم اللاعب سريعًا مع زملائه الجدد ويظهر بالمستوى المنتظر منه.