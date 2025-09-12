قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاكر تركي يخترق هاتف وزير الدفاع الإسرائيلي ويكيل له السباب
قطر ترحب ببيان مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
أزمة مالية تواجه نادي الزمالك .. لماذا تصدر خوان ألفينا الترند؟
إطلاق أول منظومة مصرية للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي
فصل الكهرباء عن 12 منطقة بمدينة كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
الإسكان: مد التقديم بإعلان "سكن لكل المصريين7" حتى 28 سبتمبر
دعاء يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية الرزق وفك الكرب وتحقيق الأمنيات المستحيلة
في ذكرى بليغ حمدي.. كيف طوع الطرب لصوت أم كلثوم بشكل مدهش
الرعاية الصحية: إنشاء مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات متكامل بإسنا
لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب
استشاري تربوي: الثقة بالنفس مفتاح نجاح الطفل وتحصيله الدراسي
موظف «بالبارمودا» ورسوم غير مبررة ..الوزارة ترد على مخالفات مكتب صحة الهرم
رياضة

لاعب الزمالك السابق: حسام حسن "يحب ويكره" في اختياراته بالمنتخب

حسام حسن
حسام حسن

أكد صالح موسى، لاعب الزمالك السابق، أن منتخب مصر أصبح قريب للغاية من التأهل لكأس العالم، مشددا على دعمه لحسام حسن في مهمته مع الفراعنة.

وقال موسى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "حسام حسن يحب ويكره في اختياراته للاعبين، وعمر جابر يستحق الانضمام لمنتخب مصر فهو قدم أفضل أداء له في الموسم الماضي ورغم ذلك لم ينضم للمنتخب".

وأضاف: "مصطفى محمد المهاجم رقم 1 في منتخب مصر وكان يجب مشاركته بشكل أساسي خلال مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، وتعجبت بمشاركة أسامة فيصل على حسابه".

وأوضح: "الزمالك مُطالب بالبحث عن الفوز ولا غيره أمام المصري وعدم الاستهانة بالخصم مثلما حدث أمام المقاولون ووادي دجلة، ومباراة المصري صعبة للغاية".

وتابع: "يجب أن يدخل لاعبي الزمالك مباراة المصري بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل استعادة الدوري، وأتمنى عدم إهدار المزيد من النقاط".

حسام حسن الفراعنة مصر صالح موسى

