خالد الغندور يحيي ذكرى مرور عام على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "بعد أيام قليلة سيحتفل الزمالك بمرور سنة علي سوبر القرن الأفريقي بعد فوزه علي الأهلي وتتويجه للمرة الخامسة في تاريخه والثانية علي حساب الأهلي".

وكشفت تقارير صحفية عن مقترح يتعلق بموعد مباراة السوبر الأفريقي بين نهضة بركان المغربي و بيراميدز، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي عُقد صباح اليوم السبت في كينيا.

ووفقًا لما ذكره موقع البطولة المغربي، فإن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اقترح إقامة المباراة في أحد يومي 18 أو 19 أكتوبر المقبل، في القاهرة.

ويخوض بيراميدز المباراة بصفته بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا، بينما توج نهضة بركان ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.