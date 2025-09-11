تفتكروا ليه.. الغندور يطرح سؤالاً مثيرا بشأن الأهلي والزمالك

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً بشأن الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكتب الغندور :" الصيف شبه الأهلي و الشتاء شبه الزمالك تفتكروا ليه".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعدما فاز فى 3 مباريات وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

موعد مباراة الزمالك والمصري

يواجه الزمالك نظيره المصري يوم السبت المقبل فى تمام الثامنة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

وتذاع مباراة الزمالك ضد المصري عبر شاشة قناة أون سبورت، ويسبقها استوديو تحليلي مميز يضم كوكبة من نجوم الفريقين السابقين.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية للأبيض استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أنه من المنتظر انتظام محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ثلاثي المنتخب الأول في تدريبات بعد العودة من بوركينا فاسو مع بعثة الفراعنة عقب خوض مباريات تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف المصدر أن الفلسطيني آدم كايد انتظم في تدريبات الزمالك ، ونفس الأمر بالنسبة لكل من عمر جابر ومحمود حمدي الونش وناصر منسي ثنائي منتخب مصر لكأس العرب.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.