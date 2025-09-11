أنس صالح معدا بدنيا لفريق طائرة الزمالك

تولى أنس صالح مهمة المعد البدني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، وذلك ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق في الموسم الحالي بقيادة أحمد رمضان الجيزاوي.





وسبق لأنس صالح العمل في أكثر من نادٍ بالدوري الليبي، حيث اكتسب خبرات متنوعة من خلال مشاركته في عدة تجارب خارجية.



وكانت آخر محطاته مع فريق الاتحاد المصراتي الليبي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع ببطولة الدوري المحلي.



ويستعد الزمالك لمنافسات الموسم الجديد، حيث يتوجد الأبيض في المجموعة الثالثة إلى جانب الأندية: العبور واتحاد الشرطة ووادي دجلة والزهور والقناة.





