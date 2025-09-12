قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جاك جرييليش يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

فاز جاك جريليش لاعب نادي إيفرتون بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن الشهر الماضي.

وذكرت رابطة البريميرليج عبر موقعه الرسمي، أن جريليش أداءً مذهلاً في أول شهر له مع إيفرتون بعد انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في الصيف.

مستر أسيست

و تصدّر جريليش، الذي بلغ الثلاثين من عمره هذا الأسبوع، قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس، بمجموع أربع تمريرات، وهو ضعف ما صنعه أي لاعب آخر في البطولة.

ويحتل فريق إيفرتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من انتصارين وتعادل.

إيفرتون الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

الأهلي

عودة صمام الأمان أمام إنبي.. غياب جديد يضرب الأهلي في مباراة القمة بالدوري

ترشيحاتنا

رونالدو وميسي

نهاية حقبة الأسطورتين.. غياب رونالدو وميسي عن التشكيل الأغلى للاعبين فوق الـ30

كوكب

اكتشاف فلكي مثير.. كوكب شبيه بالأرض قد يكون صالحا للحياة | ما القصة ؟

الشتاء

شتاء 2025.. عودة اللانينا و موجات صقيع متوقعة| ماذا سيحدث؟

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

فستان أنيق.. هاجر أحمد تستعرض جمالها | شاهد

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

