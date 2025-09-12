جاك جرييليش يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

فاز جاك جريليش لاعب نادي إيفرتون بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن الشهر الماضي.

وذكرت رابطة البريميرليج عبر موقعه الرسمي، أن جريليش أداءً مذهلاً في أول شهر له مع إيفرتون بعد انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في الصيف.

مستر أسيست

و تصدّر جريليش، الذي بلغ الثلاثين من عمره هذا الأسبوع، قائمة التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس، بمجموع أربع تمريرات، وهو ضعف ما صنعه أي لاعب آخر في البطولة.

ويحتل فريق إيفرتون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من انتصارين وتعادل.