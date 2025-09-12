الإسماعيلي يستهدف مداواة جراحه أمام زد في الدوري الممتاز

يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نادي زد، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وزد في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

الإسماعيلي ضد زد

ويستهدف الإسماعيلي بقيادة مدربه الجزائري ميلود حمدي، مداواة جراحه بالفوز على زد في لقاء اليوم وتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة.

وكان الإسماعيلي تلقى هزيمة ثقيلة أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية من بطولة الدوري.

في المقابل، يتطلع زد لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب الدراويش بعد التعادل مع الجونة بهدف لمثله في الجولة الماضية.

ويحتل زد المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بينما يحل الإسماعيلي في المركز الـ17 بـ4 نقاط.