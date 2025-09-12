بدون «بنزيما».. الاتحاد يستضيف الفتح في الدوري السعودي

يستضيف فريق الاتحاد نظيره الفتح، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة الاتحاد والفتح في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”.

الاتحاد ضد الفتح

ويستهدف الاتحاد بقيادة مدربه لوران بلان، مواصلة انطلاقته القوية في الدوري السعودي بتحقيق الفوز الثاني على التوالي ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.

وكان الاتحاد اكتسح الأخدود بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية، في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، بتسجيله 3 أهداف.

في المقابل، يتطلع الفتح بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز في تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام الفيحاء 2-1، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النمور.