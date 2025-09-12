قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بدون «بنزيما».. الاتحاد يستضيف الفتح في الدوري السعودي

كريم بنزيما
كريم بنزيما

يستضيف فريق الاتحاد نظيره الفتح، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق مباراة الاتحاد والفتح في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “الإنماء”.

الاتحاد ضد الفتح

ويستهدف الاتحاد بقيادة مدربه لوران بلان، مواصلة انطلاقته القوية في الدوري السعودي بتحقيق الفوز الثاني على التوالي ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.

وكان الاتحاد اكتسح الأخدود بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الافتتاحية، في مباراة شهدت تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يغيب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، بتسجيله 3 أهداف.

في المقابل، يتطلع الفتح بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز في تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام الفيحاء 2-1، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النمور.

الاتحاد الفتح الدوري السعودي الاتحاد والفتح بنزيما

