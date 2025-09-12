موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يحل فريق الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري السعودي.

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في مسابقة الدوري السعودي، والمنافسة “مبكرًا” على الصدارة.

وكان الراقي استهل مشواره في دوري روشن بفوز صعب على نيوم بهدف نظيف، سجله المهاجم الإنجليزي إيفان توتي.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والاتفاق في تمام السادسة والنصف إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “إيجو”، وتذاع عبر قناة Thmanyah 2HD.

في المقابل، يتسلح الاتفاق الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن “كوكا”، بعاملي الأرض والجمهور لاقتناص لقاء المباراة الثلاث من الأهلي.

وافتتح الاتفاق مشواره في الدوري السعودي هذا الموسم بالفوز على الخلود بهدفين مقابل هدف.