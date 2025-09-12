قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التقوى سبيل الفوز في الدنيا والفلاح في الآخرة
الصحة تعلن موعد الانتهاء من المسح السكاني.. وارتفاع زواج الأطفال في الصعيد
خطيب مسجد السيدة نفيسة: "لا إله إلا الله" أطفأت حريق في أحد بيوت الصالحين
في قطاعي الصحة والكهرباء.. تكليفات حاسمة من الرئيس السيسي للحكومة
إمام المسجد الحرام: الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جزيرة "بالي" الإندونيسية إلى 16 شخصا
ما هو تطبيق بلايستيشن الجديد وفيما يستخدم؟
بيان رسمي حول التعدي على سور نادي العزيمة بالإسماعيلية
رياح ورطوبة وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين
وزير الري يتفقد تجربة كاميرات قياس التصرفات على ترعة الإسماعيلية
​تخفيضات تصل إلى 40% بمعرض "أهلاً مدارس" لدعم الأسر في جنوب سيناء
عملية طعن بالقدس.. مصابان إسرائيليان أحدهما بحالة خطيرة
فن وثقافة

مهرجان زيوريخ السينمائي يعرض فيلم محاربة الصحراء بمشاركة نجوم عرب وأجانب

فيلم محاربة الصحراء
فيلم محاربة الصحراء
محمد نبيل


اختير فيلم "محاربة الصحراء"، الذي يُعد ثمرة التعاون الإنتاجي بين "استوديوهات MBC" و"JB Pictures"، ليُعرض في مهرجان زيوريخ السينمائي وذلك في أول عرض عالمي له.

وفيما يمتد مهرجان زيوريخ ما بين 25 سبتمبر ولغاية 5 أكتوبر، يُعرض فيلم "محاربة الصحراء-  Desert Warrior" في 28 سبتمبر، ويجمع في بطولته كوكبة من النجوم العالميين والعرب، أبرزهم: أنتوني ماكي، عايشة هارت، سير بن كينغسلي، شارلتو كوبلي، غسان مسعود، سامي بوعجيله، لميس عمار، جيزا روهريغ،.. وغيرهم.
صُوّرت أحداث المشاهد الرئيسية للفيلم الذي أخرجه روبرت ويات في مدينتي نيوم وتبوك في المملكة العربية السعودية، وكتب السيناريو كل من روبرت ويات، إيريكا بيني، ديفيد سيلف.

ويعد هذا الفيلم أول عمل عالمي بهذه الضخامة يُصوّر في مدينة نيوم السعودية بدعم من قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، التي تُعد مركزاً لتحفيز الصناعة الإعلامية الإقليمية في المنطقة من خلال احتضانها ودعمها لإنتاجات كبرى عالمية وإقليمية ومحلية.


تدور الأحداث في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع حيث كانت القبائل المتناحرة تتنافس على السلطة والسيادة. ترفض الأميرة الشجاعة هند (عايشة هارت) ابنة الملك النعمان (غسان مسعود) أن تكون خليلة للإمبراطور الساساني المتعجرف كسرى (السير بن كينغسلي)، لذا تهرب مع والدها إلى الصحراء حيث يطاردها رجل كسرى الشرس "جلبزين" (شارلتو كوبلي) مع قواته المتعطشة للدماء. يُضطر الأب وابنته للوثوق بلص غامض (أنتوني ماكي). ورغم كل الصعاب، توحّد هند القبائل المتناحرة ضد جيش الإمبراطورية الساسانية الغازية والقوية. وفي مواجهة ملحمية، تغيّر معركة "ذي قار" شبه الجزيرة العربية إلى الأبد، وتبقى آثارها حاضرة عبر التاريخ.فيلم "محاربة الصحراء" من إنتاج جيريمي بولت .يحمل "محاربة الصحراء – Desert Warrior" توقيع المخرج البريطاني روبرت ويات، الذي ترك بصمته الإخراجية على أفلام عالمية مثل "Rise of the Planet of Apes"، "The Mosquito Coast". شارك روبرت ويات في كتابة السيناريو إلى جانب الكتّاب: إيركا بيني "Captive State"، وديفيد سيلف "Road to Perdition".

يأتي العمل بدعم من هيئة الأفلام السعودية عبر برنامج حوافز الاسترداد المالي لدعم الإنتاج السينمائي السعودي والعالمي وبرنامج جودة الحياة؛ بهدف تشكيل وتعزيز مستقبل الصناعة السينمائية في المملكة العربية السعودية.

محاربة الصحراء فيلم محاربة الصحراء MBC

