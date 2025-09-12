محافظة الجيزة يتفقد مشروعات تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير ومطار سفنكس

واصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الجمعة جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه وذلك في إطار المتابعة الدورية للوقوف على نسب التنفيذ بمشروعات التطوير.

وتفقد المحافظ خلال جولته ميدان الرماية وطريق الإسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم، ومحيط بوابات حدائق الأهرام، والطرق المؤدية إلى مطار سفنكس والمنطقة المحيطة به إلى جانب منطقة مشعل ومدخل طريق المنصورية.

وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها بتلك القطاعات أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق، وتجميل وطلاء البلدورات، وتحسين شبكة الإنارة، وطلاء الحوائط والجدران، بما يتوائم مع الطابع الحضاري للمنطقة.

كما يتم دعم أرصفة المشاة بالانترلوك، وزراعة الشجيرات والمسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب، وتنسيق اللافتات الإعلانية.

وخلال الجولة وجه المحافظ بسرعة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها مع الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير الجمالية، بما يضمن ظهور المنطقة في أبهى صورة حضارية استعدادًا لاستقبال الزوار والسائحين من مختلف دول العالم.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن أعمال التطوير الجارية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالمناطق المحيطة بالمشروعات القومية الكبرى وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير بما يعكس الوجه الحضاري لمصر ويهيئ بيئة متكاملة لاستقبال الوفود السياحية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف المحافظ أن الجيزة تبذل جهودًا متواصلة بالتعاون مع كافه الجهات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين من خلال تنفيذ مشروعات التطوير وفق أحدث المعايير الهندسية والجمالية، بما يساهم في تعزيز الحركة السياحية والاستثمارية بالمنطقة مؤكدًا أن الأعمال الجارية ستجعل من محيط المتحف المصري الكبير نموذجًا حضاريًا يحتذى به.