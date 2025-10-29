قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
تحويلات مرورية وطرق بديلة يوم افتتاح المتحف المصري..حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
قطر: نضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها
"سلطانة الأفراح" رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
︎وزيرة التضامن تتفقد جناح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمطار شرم الشيخ
في ختام الأربعاء.. اللون الأخضر يسيطر على أداء أسواق المال العربية
المخرج ماندو العدل: سعيد بعرض ورد وشوكولاتة خارج موسم رمضان | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
عبد العزيز جمال

تبدأ مصر رسميًا تطبيق نظام التوقيت الشتوي 2025 بعد منتصف ليل يوم غد الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025، وهو الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023.

وبموجب هذا النظام، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة في نهاية يوم الخميس، لتبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي الجديد رسميًا اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.
 

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

أعلن مجلس الوزراء أن تطبيق التوقيت الشتوي يبدأ مع الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تنظيم أوقات العمل والطاقة بما يتماشى مع عدد ساعات النهار في فصل الشتاء.

ووفقًا لبنود القانون، يتم تأخير الساعة ساعة واحدة كاملة في نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، على أن يبدأ سريان التوقيت الجديد مع صباح الجمعة التالية مباشرة، أي في تمام الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.

سبب اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي

أوضح مجلس الوزراء أن اختيار يوم الجمعة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي أو الصيفي يعود إلى الطبيعة الخاصة لهذا اليوم، إذ يقل فيه الضغط على المرافق العامة والمصالح الحكومية، مما يحد من أي اضطرابات محتملة قد تنجم عن تغيير الوقت.

كما أن هذا الاختيار يمنح المواطنين فترة راحة كافية للتأقلم مع تغيير الساعة، دون التأثير على سير العمل في الوزارات أو المؤسسات العامة أو المدارس، حيث يعود الجميع إلى نشاطهم الأسبوعي بعد أن يكون التغيير قد تم بسلاسة تامة.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف 7 سنوات

جدير بالذكر أن نظام التوقيت الصيفي والشتوي كان قد توقف في مصر منذ عام 2016، واستمر الإيقاف لمدة قاربت 7 سنوات، قبل أن تعيد الدولة العمل به مجددًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023.

وخلال فترة التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتقليل استهلاك الكهرباء في المساء، بينما في التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لإتاحة استغلال ساعات النهار القصيرة بكفاءة أكبر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الحكومة نحو تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة ومواكبة الأنظمة المعمول بها عالميًا، خصوصًا في الدول التي تعتمد على تغيير التوقيت الموسمي وفق طول ساعات النهار في كل فصل..

دعوة للمواطنين لضبط الساعات قبل منتصف الليل

ودعت الحكومة جميع المواطنين إلى ضرورة تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، سواء على الساعات اليدوية أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، حتى لا يحدث أي ارتباك في المواعيد صباح الجمعة.

كما شددت على أهمية متابعة تحديث الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر بشكل تلقائي، حيث تقوم بعض الأنظمة الإلكترونية بضبط الوقت الجديد تلقائيًا مع بداية اليوم التالي لتطبيق التوقيت الشتوي.

التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2025 موعد تطبيق التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 سبب اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي العمل بالتوقيت الصيفي

