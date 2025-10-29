الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا

تبدأ مصر رسميًا تطبيق نظام التوقيت الشتوي 2025 بعد منتصف ليل يوم غد الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025، وهو الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك تنفيذًا لما نص عليه القانون رقم 34 لسنة 2023 الخاص بتنظيم العمل بنظامي التوقيت الصيفي والشتوي، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل 2023.

وبموجب هذا النظام، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة في نهاية يوم الخميس، لتبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي الجديد رسميًا اعتبارًا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025.



موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025

أعلن مجلس الوزراء أن تطبيق التوقيت الشتوي يبدأ مع الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر من كل عام، بهدف تنظيم أوقات العمل والطاقة بما يتماشى مع عدد ساعات النهار في فصل الشتاء.

ووفقًا لبنود القانون، يتم تأخير الساعة ساعة واحدة كاملة في نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، على أن يبدأ سريان التوقيت الجديد مع صباح الجمعة التالية مباشرة، أي في تمام الساعة الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة منتصف الليل.

سبب اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الشتوي

أوضح مجلس الوزراء أن اختيار يوم الجمعة لبدء العمل بالتوقيت الشتوي أو الصيفي يعود إلى الطبيعة الخاصة لهذا اليوم، إذ يقل فيه الضغط على المرافق العامة والمصالح الحكومية، مما يحد من أي اضطرابات محتملة قد تنجم عن تغيير الوقت.

كما أن هذا الاختيار يمنح المواطنين فترة راحة كافية للتأقلم مع تغيير الساعة، دون التأثير على سير العمل في الوزارات أو المؤسسات العامة أو المدارس، حيث يعود الجميع إلى نشاطهم الأسبوعي بعد أن يكون التغيير قد تم بسلاسة تامة.

عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف 7 سنوات

جدير بالذكر أن نظام التوقيت الصيفي والشتوي كان قد توقف في مصر منذ عام 2016، واستمر الإيقاف لمدة قاربت 7 سنوات، قبل أن تعيد الدولة العمل به مجددًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023.

وخلال فترة التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتقليل استهلاك الكهرباء في المساء، بينما في التوقيت الشتوي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لإتاحة استغلال ساعات النهار القصيرة بكفاءة أكبر.

ويأتي هذا الإجراء ضمن توجه الحكومة نحو تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة ومواكبة الأنظمة المعمول بها عالميًا، خصوصًا في الدول التي تعتمد على تغيير التوقيت الموسمي وفق طول ساعات النهار في كل فصل..

دعوة للمواطنين لضبط الساعات قبل منتصف الليل

ودعت الحكومة جميع المواطنين إلى ضرورة تأخير الساعة 60 دقيقة في نهاية يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، سواء على الساعات اليدوية أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية، حتى لا يحدث أي ارتباك في المواعيد صباح الجمعة.

كما شددت على أهمية متابعة تحديث الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر بشكل تلقائي، حيث تقوم بعض الأنظمة الإلكترونية بضبط الوقت الجديد تلقائيًا مع بداية اليوم التالي لتطبيق التوقيت الشتوي.