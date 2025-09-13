قررت جهات التحقيق، التحفظ على 28 طن دقيق مدعم خلال حملة على المخابز السياحية بالمحافظات



واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، حيث ضُبط 28 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.



