شوط أول سلبي بين سيراميكا وسموحة بالدوري

تعادل سيراميكا كليوباترا وسموحة سلبيا في الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد هيئة قناة السويس ضمنفعاليات الجولة السادسة من دورى نايل.

جاء أحداث الشوط الاول متوسط من الفريقين دون تشكيل خطورة على مرمي الفريقين

وخاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - ابراهيم محمد - إسلام عيسى - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.





يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - محمد مغربي - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - أيمن موكا - أحمد سمير - مروانعثمان.