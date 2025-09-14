قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفد الشركات الأمريكية يزور متحف ميناء الإسكندرية ضمن جولته الميدانية
وزير البترول: نجحنا في توفير احتياجات جميع القطاعات من الطاقة
تشكيل مودرن سبورت أمام طلائع الجيش بالدوري
حبس الشروف: آن الأوان لوجود موقف عربي موحد يوقف إطلاق النار ويجبر الاحتلال على الانسحاب
استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ الدقهلية يتفقد توسعات مدرسة الزهراء ببلقاس
شيمي: تعظيم الاستفادة من الأصول وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص يدعم التنمية المستدامة
قطاع المياه عن بلقاس ودكرنس .. اعرف المواعيد والأماكن
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ والإجراءات القانونية
السيطرة على حريق فى مدرسة الشطبية الإعدادية بنجع حمادي
هدايا ومنح اجتماعية بالجملة.. موازنة المواطن الجديدة
تعيين أول وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي .. ما هى مهام عملها؟
وزير التعليم: إنتهاء أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة بالمدارس نهاية الأسبوع الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية بجامعة مطروح

رئس جامعة مطروح
رئس جامعة مطروح
ايمن محمود

أعلن  الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، صدور قرار وزاري من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية بالجامعة اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2025.

وأوضح “المصري” أن القرار تضمن اعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتي تمنح درجات الدبلوم الخاص، والماجستير، والدكتوراه في تخصصات الكلية المختلفة.

وأشاد القائم بعمل رئيس الجامعة بالدور البارز الذي قامت به الدكتورة هالة الأطرش، القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، في إعداد ومراجعة اللائحة الداخلية والتنسيق المستمر مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، حتى صدور هذا القرار الذي يمثل نقلة نوعية للكلية والجامعة.

وأكد “المصري” أن هذا القرار يعكس حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم جامعة مطروح، والارتقاء ببرامجها الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وإتاحة فرص أوسع للباحثين والدارسين لاستكمال مسيرتهم العلمية داخل الجامعة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق بحث الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، مع الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، سبل التعاون بين الجانبين، بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة من الشباب والفتيات، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور وليد رفاعي التهنئة للدكتور عمرو المصري بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن ثقته في أن التعاون مع جامعة مطروح سيكون إضافة نوعية تدعم البرامج الشبابية والرياضية والثقافية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو المصري أن الجامعة حريصة على توطيد علاقاتها مع المؤسسات التنفيذية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الشباب والرياضة، من أجل تحقيق التكامل في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسخر خبرات أعضاء هيئة التدريس وإمكاناتها الأكاديمية لدعم الأنشطة التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في مسيرة التنمية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ياسر كمال غنيم، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور أحمد عادل إسماعيل، القائم بعمل وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من قيادات الجامعة، إلى جانب الأستاذ وحيد خطاب، معاون مدير المديرية للشباب، والأستاذة شيماء مدحت، معاون مدير المديرية للرياضة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح جامعة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية لمراكب الصيد بطور سيناء

بعد غلق دام 4 شهور .. انطلاق أولى رحلات الصيد لحرفة الشانشولا بجنوب سيناء

رئس جامعة مطروح

بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية بجامعة مطروح

انقطاع مياه الشرب

قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بأسيوط لمدة 10 ساعات

بالصور

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد