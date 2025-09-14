بدء الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية بجامعة مطروح

أعلن الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، صدور قرار وزاري من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة في مرحلة الدراسات العليا بكلية التربية النوعية بالجامعة اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2025.

وأوضح “المصري” أن القرار تضمن اعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتي تمنح درجات الدبلوم الخاص، والماجستير، والدكتوراه في تخصصات الكلية المختلفة.

وأشاد القائم بعمل رئيس الجامعة بالدور البارز الذي قامت به الدكتورة هالة الأطرش، القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية، والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، في إعداد ومراجعة اللائحة الداخلية والتنسيق المستمر مع الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، حتى صدور هذا القرار الذي يمثل نقلة نوعية للكلية والجامعة.

وأكد “المصري” أن هذا القرار يعكس حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعم جامعة مطروح، والارتقاء ببرامجها الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في خدمة المجتمع المحلي وإتاحة فرص أوسع للباحثين والدارسين لاستكمال مسيرتهم العلمية داخل الجامعة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق بحث الدكتور عمرو أحمد المصري، القائم بعمل رئيس جامعة مطروح، مع الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، سبل التعاون بين الجانبين، بما يسهم في خدمة أبناء المحافظة من الشباب والفتيات، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور وليد رفاعي التهنئة للدكتور عمرو المصري بمناسبة توليه مهام منصبه، معربًا عن ثقته في أن التعاون مع جامعة مطروح سيكون إضافة نوعية تدعم البرامج الشبابية والرياضية والثقافية، وتفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو المصري أن الجامعة حريصة على توطيد علاقاتها مع المؤسسات التنفيذية بالمحافظة، وفي مقدمتها مديرية الشباب والرياضة، من أجل تحقيق التكامل في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسخر خبرات أعضاء هيئة التدريس وإمكاناتها الأكاديمية لدعم الأنشطة التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في مسيرة التنمية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور ياسر كمال غنيم، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور أحمد عادل إسماعيل، القائم بعمل وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من قيادات الجامعة، إلى جانب الأستاذ وحيد خطاب، معاون مدير المديرية للشباب، والأستاذة شيماء مدحت، معاون مدير المديرية للرياضة.