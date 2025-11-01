تشيلسي يصطدم بـ توتنهام اليوم في مباراة حاسمة وسط ضغوط النتائج والإصابات

يستعد تشيلسي لمواجهة صعبة أمام توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، على ملعب توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بعد فوزه العريض على إيفرتون 3-0 في الجولة الماضية تحت قيادة مدربه الجديد توماس فرانك.

ويواجه البلوز ضغوطا متزايدة بعد هزيمتهم المفاجئة أمام سندرلاند 1-2 على ملعبهم، ما يضع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا ولاعبيه أمام اختبار صعب أمام منافس تقليدي في العاصمة البريطانية.

ويواجه تشيلسي أيضا مشكلة غياب مهاجمه ليام ديلاب بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة كأس الرابطة أمام ولفرهامبتون، رغم عودته مؤخراً من الإصابة، ما يشكل تحدياً جديداً للفريق الأزرق.

ويطمح البلوز للاستمرار في تفوقه على توتنهام بعد الفوز في آخر أربع مواجهات بين الفريقين، وسط أمل كبير في استعادة الانتصارات التي تعزز موقفه في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، يسعى توتنهام لتعزيز نتائجه الإيجابية منذ تولي فرانك المسؤولية، حيث جمع الفريق 13 نقطة من أصل 17 ممكنة، مع ملاحظة أن معظم هذه النقاط جاءت خارج ملعبه، بينما يعاني الفريق على أرضه من نتائج مخيبة، أبرزها الخسارة أمام أستون فيلا 1-2 والتعادل مع ولفرهامبتون 1-1.

وفي تصريحات تحفيزية، أكد فرانك: نريد أن يكون ملعبنا حصنا لنا. يجب أن نتحد جميعاً ونعطي طاقتنا للآخر.