التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص حالة "فتيات كهف حلوان".. والفتيات رفضت التواصل

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي ببحث المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمي " فتيات كهف حلوان".

وتوجه فريق التدخل السريع المركزي على الفور إلى موقع الحالة، حيث تم مقابلة الأخت الصغرى للحالتين، وتدعي" إ. ع . أ"، والتي أفادت بأن الاختين عقب طلاقهما من عامين، تقيمان بشقه الوالد وبرفقتهن طفلة وتدعى "ن . ا" ابنة إحدي الحالتين، وتعاني الأختان من اضطرابات نفسية تتمثل في شعورهن بالخوف في التعامل مع الآخرين، موضحة أنها عندما علمت بحالتهن قامت بنشر المنشور علي مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وقد أفاد جيران الحالتين والمحلات المجاورة أن الحالتين من أسرة ميسورة الحال ولديهما 3 أخوة ذكور و3 أناث ويحاولون مساعدة الاختين ، وإنما ظروف الحياة وما تعرضت له الحالتين من فشل زيجاتهم أدي بهم إلي ذلك الاضطراب النفسي وخوفهن من التعامل مع الآخرين، وتم محاولة التواصل مع الحالات ولكنهم لم يستجيبوا نهائياً.

ووجه فريق التدخل السريع السيدة المذكورة للتواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية صاحبة الاختصاص كون الاختين غير محتجزين فضلا عن معاناتهن من أمراض نفسية وهو ما يخرج عن اختصاص وزارة التضامن الاجتماعي حيث لا توجد مؤسسات تابعة للوزارة تتعامل مع مثل هذه الحالات .

هذا ويقوم فريق التدخل السريع بتحقيق سرعة الاستجابة للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص الكبار والأطفال بلا مأوى، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.