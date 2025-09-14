مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقصادي، إن صندوق النقد الدولي أكد أن مصر عليها القيام بمزيد من الإصلاحات، مشيرا إلى أن الصندوق أكد أنه سيقوم بالمراجعة الخامسة والسادسة.

وأضاف محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “الحياة”، أن تحريك أسعار الوقود أو بيع الاصول قد يكونوا من ضمن المقررات التي سيطرحها صندوق النقد الدولي خلال المراجعات.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن آخر تحريك لأسعار الوقود كان في أبريل، ورئيس الوزراء اكد أنه لن يكون هناك تحريك في أسعار الكهرباء أو الوقود خلال الفترة الحالية.