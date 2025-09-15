الرئاسة الأوكرانية: يجب إيجاد صيغة تضمن أن روسيا ستدفع ثمن الحرب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبا عاجل عن "الرئاسة الأوكرانية" أنه يجب إيجاد صيغة تضمن أن روسيا ستدفع ثمن الحرب، والأصول الروسية المجمدة لا يمكن أن تكون ثمنا لوقف القتال، وأنهم لن يوافقوا على إعادة الأصول الروسية المجمدة مقابل وقف إطلاق النار.

قال سفير وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة، روديون ميروشنيك، إن بلاده لن تسمح بإبرام اتفاقات مزيفة بشأن التسوية في أوكرانيا.



وأضاف ميروشنيك لوكالة أنباء /تاس/ الروسية، أن الاتفاقات المحتملة بشأن التسوية مع أوكرانيا يجب أن تُصاغ بطريقة "لا يمكن لأحد تحت أي ظرف من الظروف، وبغض النظر عن موقفه ورغباته، أن يقول عنها لاغية وباطلة".



كما أوضح الدبلوماسي الروسي: "لذلك، لا تستطيع روسيا تحمل ذلك، وأعتقد أن لا أحد آخر يستطيع تحمله أيضا، باستثناء أولئك الذين يرغبون في إبرام اتفاقيات مزيفة".



وتابع ميروشنيك قائلا: "إذا أراد أحد أن يتم تأمين الاتفاقيات بطريقة قانونية سليمة، فيجب أن يكون هناك ممثل شرعي في أوكرانيا يمكنه التوقيع على تلك الاتفاقيات، وهو بالتأكيد ليس فلوديمير زيلينسكي لأن زيلينسكي كان رئيسا غير شرعي لمدة عام الآن"، وذلك على حد قوله.