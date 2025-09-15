برلمانية: توطين صناعة الدواء ركيزة للأمن القومي ودعم الاقتصاد الوطني

ثمنت إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن العمل على إتاحة الموارد المالية لتوفير الأدوية وتوطين صناعتها ، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان توافر الأدوية في السوق المحلية باعتباره أمن قومي .



وأكدت" سعيد" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن توطين صناعة الدواء يمثل أحد ركائز الأمن القومي للدولة، باعتباره الضمان الأساسي لتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية بعيدًا عن تقلبات السوق العالمية وأزمات الاستيراد، مشيرة إلى أن التوسع في الصناعة الدوائية محليًا يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويدعم الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد ، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر.



وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بصورة دورية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين والمستشفيات، وإتاحة المخزون الآمن منها.



ونوه بجهود التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لإتاحة الموارد المالية التي تضمن استدامة توفير الدواء، وذلك سواء ما يتعلق بتوفير المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة المهمة، أو ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية.