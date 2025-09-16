قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: مهمتنا الدفاع عن الدولة والحفاظ على المال العام

رئيس قضايا الدولة خلال حواره لـ صدى البلد
رئيس قضايا الدولة خلال حواره لـ صدى البلد
إسلام دياب

أجرى موقع صدى البلد حوارا مع المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيينه في الأول من يوليو 2025، باعتبار هيئة قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية، تتولي حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

وإلى الحوار.. 

ما الأدوار التي تقوم بها هيئة قضايا الدولة واختصاصاتها؟

تقوم الهيئة بالدفاع عن الدولة والحفاظ على المال العام سواء في المحاكم المصرية أو في التحكيمات الدولية مع مراجعة العقود بالإضافة إلى وجود أقسام قضائية في معظم الوزارات والمحافظات للتنسيق في الأعمال القضائية الخاصة بالدعاوى وتنسيق الأعمال القانونية داخل الوزارات والمحافظات ومنها الإشراف على الإدارات القانونية وخاصة الفنية منها. 

درس الأب والجد الشريعة والقانون ودرسوها.. حدثنا عن النشأة وصولا لرئاسة هيئة قضايا الدولة؟

الوالد هو الدكتور محمد سلام مدكور رئيس قسم الشريعة بكلية حقوق جامعة القاهرة والجد والد والدتي هو الشيخ فرج السنهوري وزير الأوقاف، النشأة كانت في بيت متدين ذو علم، فنحن متدينون التدين الوسطي ليس التدين المتطرف المتشدد، تعلمت فى مدارس حكومية ثم دخلت جامعة عين شمس وتخرجت من كلية الحقوق وحصلت على الماجستير ثم الدكتوراة، وتعينت محامي في بنك مصر ثم في هيئة قضايا الدولة وتدرجت في المناصب إلى أن شرفت بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني رئيس لهيئة قضايا الدولة.

خلال هذه المسيرة حصلت على إعارات لدولة الكويت كنت في مجلس حماية البيئة ثم في مجلس الوزراء بإدارة الفتوى والتشريع ثم أخيرا كنت مستشار لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي وسافرت إلى إندونيسيا وقمت بالتدريس في الجامعة هناك استاذا مساعدا بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا.  

وداخل مصر كانت هناك انتدابات لي بالتدريس في كلية حقوق بجامعة الزقازيق ومستشار لمحافظ القاهرة ومكتب المستشار مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعي والشهر العقاري وانتدبت كمحكم وكنت رئيسا لمركز التحكيم بالإسكان التعاوني.

جاء ترشيحك للالتحاق بهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ما سبب اختيارك لقضايا الدولة؟

ليس هنك سبب محدد،  لكن وأنا في بنك مصر عقب عودتي للمنزل وجدت جوابين للعمل بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة وترشيحات الوالد والأقارب نصحوني باختيار هيئة قضايا الدولة خاصة وأن أحد طلبة الدراسات العليا عند والدي كان مستشارا بقضايا الدولة ما رجح الأمر.

حدثنا عن تاريخ والسبب في إنشاء هيئة قضايا الدولة؟ 

هيئة قضايا الدولة أنشأت في 27 يناير عام 1876 وفي بداية العام الجديد 2026 نحتفل بمرور 150 عاما على إنشاء الهيئة وستقام بهذه المناسبة احتفالية كبيرة وتم تأليف كتاب بعنوان «قضايا الدولة .. صفحات من نور» ومترجم إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، فلقد أنشأت الهيئة أيام الخديو إسماعيل وكان الهدف حماية الدولة من القروض الأجنبية وكان اسمها آنذاك لجنة مستشاري الدولة وكان الموظفون فيها أجانب وليس مصريين كما كان سائد في هذا الوقت، فكان فيها موظفين من إيطاليا والنمسا وفرنسا وانجلترا ثم دخل بعد ذلك المستشار عبد الحميد بدوي وهو أول رئيس مصري للهيئة وتطورت مع تطور الحياة في مصر وكان يعتمد عليها في التشريعات ومراجعة العقود وفي التحقيقات..

وانفصلت التشريعات والفتاوى من هيئة قضايا الدولة عام 1946 وأنشئ مجلس الدولة وكذلك انفصلت التحقيقات وأنشئت النيابة العامة وأصبح دور قضايا الدولة قاصر على الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج والدستور الأخير أعاد لهيئة قضايا الدولة مراجعة العقود.    

صدى البلد المستشار حسين مدكور هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي المال العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

ترشيحاتنا

لقطة من موقع الحريق

حريق في مدخنة مطعم شهير أسفل كوبري الدقي.. فيديو وصور

أرشيفية

تجديد حبس 4 سيدات أجنبيات يمارسن الرذيلة داخل ناد صحى بقصر النيل

المتهمين

ضبط متحرش ووالده اعتديا على فتاة وطفل فى الرمل

بالصور

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد