قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسامة ربيع يتفقد مواقع هيئة قناة السويس ببورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ

تفقد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عددا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، يرافقه أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، حيث شملت الجولة جونة شرق التفريعة، وترسانة بورسعيد البحرية، ومركز التدريب المهني والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية.


وتفقد ربيع مستجدات الأعمال المدنية لإنشاء منطقة المباني الإدارية الجديدة لإدارة التحركات الجاري إنشاؤها بمنطقة الجونة بشرق التفريعة، حيث تابع الأعمال المدنية للمبنى الإداري الجديد الذي يقام على مساحة 1500 متر مسطح، ويضم دورا أرضيا وطابقين، والذي من المقرر أن يتضمن مبنى مراقبة الملاحة والمراقبة الإلكترونية ومكاتب إدارية.


كما تعرف رئيس الهيئة على مستجدات الأعمال المدنية للمبنى الإداري للورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية، والتي تشمل مخازن ومكاتب إدارية واستراحات يتم تنفيذها على مساحة 500 متر مسطح من خلال مرحلتي عمل بنسبة إنجاز قدرها 70% للمرحلة الأولى، التي تشمل الأعمال الخرسانية والتشطيبات.


ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المدنية وأعمال التشطيبات، وما يليها من أعمال كهربائية وتجهيزات.


كما شملت الجولة تفقد ورشة الديزل بجونة التحركات بالتفريعة الشرقية ببورسعيد بعد تشغيلها، والتي تضم ثلاث ورش وهي: ورشة صيانة القاطرات، ورشة صيانة اللنشات، وورشة الكهرباء والشمندورات وملحق بها مبنى إداري يتضمن المكاتب الإدارية للمهندسين والفنيين، وذلك على مساحة إجمالي قدرها 1500 متر مربع.


عقب ذلك توجه ربيع لتفقد ترسانة بورسعيد البحرية، حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملون بها، وحرص ربيع على الوقوف على مستجدات نشاط بناء السفن، بتفقد ساحة الترسانة حيث شهد لحام قرينة معديتين بحمولة 320 طنا في سابقة هي الأولى من نوعها ببناء معديات تعمل بالطاقة النظيفة بخبرات مصرية.


ويبلغ طول المعدية 50 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 1.5 متر، ومن المقرر أن تعمل لنقل السيارات والأفراد ما بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.


كما اطلع رئيس الهيئة، على مستجدات أعمال بناء كوبري النصر العائم الجديد، حيث تم الانتهاء من أعمال بناء 5 بنتونات من الكوبري العائم بنسبة إنجاز قدرها 30%، وذلك بالتوازي مع بناء قاطرة بقوة شد 20 طنا خدمة لتلبية احتياجات الترسانة بنسبة إنجاز بلغت 20%.


وأكد ربيع الجدوى الفنية والمجتمعية لبناء كوبري النصر العائم الجديد، والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع الكوبري الأصلي لاستيعاب حركة عبور السيارات والأفراد وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، فضلا عن إتاحة الفرصة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للكوبري الأصلي، والتي قد تتطلب توقفه عن العمل بما يستلزم وجود بديل.


ثم تعرف ربيع على مستجدات أعمال الإصلاحات الخارجية على الأحواض العائمة بترسانة بورسعيد البحرية، والتي تضََم أربعة أحواض عائمة حيث استعرض أحمد البربري مدير إدارة الترسانات نتائج نشاط صيانة وإصلاح السفن، والذي سجل أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة بصيانة 80 وحدة من بينها 24 وحدة خارجية و56 وحدة تابعة لأسطول الهيئة.


وتفقد رئيس الهيئة الرصيف الغربي بالترسانة؛ للوقوف على الطريقة المثلى للتطوير ورفع كفائتها، بعد ذلك توجه رئيس الهيئة لتفقد مركز التدريب المهني التابع للهيئة حيث اطلع من وليد عوض رئيس المركز على خطة تطوير المركز، والتي شملت تطوير مناهج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ورفع كفاءة الفصول الدراسية وصيانة المباني، فضلا عن إضافة تخصصات جديدة مثل الغطس والرسم الهندسي لمواكبة متطلبات سوق العمل.


كما شملت الجولة الفصول الدراسية، ومعامل الحاسب الآلي ومعامل "LPC" وقاعات الاختبارات والورش وغيرها.


وفي ختام الزيارة تفقد رئيس الهيئة، الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، واطلع على نتائج أعمال البناء بورشة الألومونيوم بالشركة، حيث قام بوضع لحام قرينة لنش من طراز "بحار"، واستمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من ياسر نور الدين رئيس الشركة عن مستجدات نشاط بناء اللنشات الألومنيوم، حيث انتهت الشركة من بناء 5 لنشات بحرية من طراز "بحار"، ومن المقرر تسليمها خلال الشهر القادم للعمل لصالح هيئة قناة السويس وشركة القناة للرباط وأنوار السفن، حيث يبلغ طول اللنش 15.30 متر وعرضه 4.7 متر، وغاطسه 1.35 متر، كما اطلع على جهود الشركة لإنشاء مركز لصيانة اللنشات الألومنيوم لإتمام أعمال العمرة السنوية وتوفير خدمة جديدة للعملاء لم تكن متاحة من قبل.

رئيس هيئة قناة السويس بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

اوائل الثانوية الأزهرية اثناء الزيارة

أوائل الثانوية الأزهرية يزورون دير سانت كاترين في رحلة ترفيهية لجنوب سيناء

صورة أرشيفية

المشدد 15 عامًا لعامل شرع في إنهاء حياة شاب بسوهاج

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح المعرض الدائم لتوفير المستلزمات المدرسية مجاناً| صور

بالصور

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

بويك
بويك
بويك

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه
التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة
ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد