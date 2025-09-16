أسامة ربيع يتفقد مواقع هيئة قناة السويس ببورسعيد

تفقد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عددا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، يرافقه أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها، وذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل، حيث شملت الجولة جونة شرق التفريعة، وترسانة بورسعيد البحرية، ومركز التدريب المهني والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية.



وتفقد ربيع مستجدات الأعمال المدنية لإنشاء منطقة المباني الإدارية الجديدة لإدارة التحركات الجاري إنشاؤها بمنطقة الجونة بشرق التفريعة، حيث تابع الأعمال المدنية للمبنى الإداري الجديد الذي يقام على مساحة 1500 متر مسطح، ويضم دورا أرضيا وطابقين، والذي من المقرر أن يتضمن مبنى مراقبة الملاحة والمراقبة الإلكترونية ومكاتب إدارية.



كما تعرف رئيس الهيئة على مستجدات الأعمال المدنية للمبنى الإداري للورش الخاصة بالأعمال الفنية والبحرية، والتي تشمل مخازن ومكاتب إدارية واستراحات يتم تنفيذها على مساحة 500 متر مسطح من خلال مرحلتي عمل بنسبة إنجاز قدرها 70% للمرحلة الأولى، التي تشمل الأعمال الخرسانية والتشطيبات.



ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المدنية وأعمال التشطيبات، وما يليها من أعمال كهربائية وتجهيزات.



كما شملت الجولة تفقد ورشة الديزل بجونة التحركات بالتفريعة الشرقية ببورسعيد بعد تشغيلها، والتي تضم ثلاث ورش وهي: ورشة صيانة القاطرات، ورشة صيانة اللنشات، وورشة الكهرباء والشمندورات وملحق بها مبنى إداري يتضمن المكاتب الإدارية للمهندسين والفنيين، وذلك على مساحة إجمالي قدرها 1500 متر مربع.



عقب ذلك توجه ربيع لتفقد ترسانة بورسعيد البحرية، حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملون بها، وحرص ربيع على الوقوف على مستجدات نشاط بناء السفن، بتفقد ساحة الترسانة حيث شهد لحام قرينة معديتين بحمولة 320 طنا في سابقة هي الأولى من نوعها ببناء معديات تعمل بالطاقة النظيفة بخبرات مصرية.



ويبلغ طول المعدية 50 مترا، وعرضها 15 مترا، وغاطسها 1.5 متر، ومن المقرر أن تعمل لنقل السيارات والأفراد ما بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد.



كما اطلع رئيس الهيئة، على مستجدات أعمال بناء كوبري النصر العائم الجديد، حيث تم الانتهاء من أعمال بناء 5 بنتونات من الكوبري العائم بنسبة إنجاز قدرها 30%، وذلك بالتوازي مع بناء قاطرة بقوة شد 20 طنا خدمة لتلبية احتياجات الترسانة بنسبة إنجاز بلغت 20%.



وأكد ربيع الجدوى الفنية والمجتمعية لبناء كوبري النصر العائم الجديد، والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع الكوبري الأصلي لاستيعاب حركة عبور السيارات والأفراد وتخفيف العبء على كاهل المواطنين، فضلا عن إتاحة الفرصة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة للكوبري الأصلي، والتي قد تتطلب توقفه عن العمل بما يستلزم وجود بديل.



ثم تعرف ربيع على مستجدات أعمال الإصلاحات الخارجية على الأحواض العائمة بترسانة بورسعيد البحرية، والتي تضََم أربعة أحواض عائمة حيث استعرض أحمد البربري مدير إدارة الترسانات نتائج نشاط صيانة وإصلاح السفن، والذي سجل أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة بصيانة 80 وحدة من بينها 24 وحدة خارجية و56 وحدة تابعة لأسطول الهيئة.



وتفقد رئيس الهيئة الرصيف الغربي بالترسانة؛ للوقوف على الطريقة المثلى للتطوير ورفع كفائتها، بعد ذلك توجه رئيس الهيئة لتفقد مركز التدريب المهني التابع للهيئة حيث اطلع من وليد عوض رئيس المركز على خطة تطوير المركز، والتي شملت تطوير مناهج الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية ورفع كفاءة الفصول الدراسية وصيانة المباني، فضلا عن إضافة تخصصات جديدة مثل الغطس والرسم الهندسي لمواكبة متطلبات سوق العمل.



كما شملت الجولة الفصول الدراسية، ومعامل الحاسب الآلي ومعامل "LPC" وقاعات الاختبارات والورش وغيرها.



وفي ختام الزيارة تفقد رئيس الهيئة، الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، واطلع على نتائج أعمال البناء بورشة الألومونيوم بالشركة، حيث قام بوضع لحام قرينة لنش من طراز "بحار"، واستمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من ياسر نور الدين رئيس الشركة عن مستجدات نشاط بناء اللنشات الألومنيوم، حيث انتهت الشركة من بناء 5 لنشات بحرية من طراز "بحار"، ومن المقرر تسليمها خلال الشهر القادم للعمل لصالح هيئة قناة السويس وشركة القناة للرباط وأنوار السفن، حيث يبلغ طول اللنش 15.30 متر وعرضه 4.7 متر، وغاطسه 1.35 متر، كما اطلع على جهود الشركة لإنشاء مركز لصيانة اللنشات الألومنيوم لإتمام أعمال العمرة السنوية وتوفير خدمة جديدة للعملاء لم تكن متاحة من قبل.