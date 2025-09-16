قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
وزير التعليم : البكالوريا هي IG الغلابة
عبد الصمد ماهر: بورسعيد "نموذج تجريبي" لاكتشاف العقبات قبل تعميم التأمين الصحي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تعلن مد فترة التسجيل ببرامج الدراسات العليا حتى 30 سبتمبر

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس عن مد فترة التسجيل للالتحاق ببرامج الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعي الجديد، وذلك خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 30 سبتمبر المقبل، باستثناء كليتي طب الأسنان والمصرية الصينية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يعد أحد الركائز الأساسية للعمل الأكاديمي بالجامعة، مشددًا على حرص إدارة الجامعة على دعم طلاب الدراسات العليا والباحثين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة التي تساعدهم على تطوير قدراتهم البحثية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن قرار مد فترة التسجيل جاء بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تسهيل إجراءات التقديم ومنح فرصة أوسع للراغبين في استكمال دراساتهم العليا خلال العام الجامعي الجديد.

ويشمل قرار المد الكليات والمعاهد التالية:
كلية العلوم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية التجارة، كلية الطب البشري، كلية الطب البيطري، كلية الزراعة، كلية التمريض، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية التربية، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الألسن، كلية علوم الرياضة، كلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى معهد التقنية الحيوية، معهد الدراسات الأفروآسيوية، و معهد الاستزراع السمكي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية جامعة قناة السويس

