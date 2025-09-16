جامعة قناة السويس تعلن مد فترة التسجيل ببرامج الدراسات العليا حتى 30 سبتمبر

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس عن مد فترة التسجيل للالتحاق ببرامج الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعي الجديد، وذلك خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 30 سبتمبر المقبل، باستثناء كليتي طب الأسنان والمصرية الصينية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن قطاع الدراسات العليا والبحوث يعد أحد الركائز الأساسية للعمل الأكاديمي بالجامعة، مشددًا على حرص إدارة الجامعة على دعم طلاب الدراسات العليا والباحثين وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة التي تساعدهم على تطوير قدراتهم البحثية، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن قرار مد فترة التسجيل جاء بهدف إتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تسهيل إجراءات التقديم ومنح فرصة أوسع للراغبين في استكمال دراساتهم العليا خلال العام الجامعي الجديد.

ويشمل قرار المد الكليات والمعاهد التالية:

كلية العلوم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية التجارة، كلية الطب البشري، كلية الطب البيطري، كلية الزراعة، كلية التمريض، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية التربية، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الألسن، كلية علوم الرياضة، كلية السياحة والفنادق، بالإضافة إلى معهد التقنية الحيوية، معهد الدراسات الأفروآسيوية، و معهد الاستزراع السمكي.