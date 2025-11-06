قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
فن وثقافة

غدا.. نتفليكس تبدأ عرض فيلم Frankenstein بعد مشاركته بمهرجانات دولية

Frankenstein
Frankenstein
نجلاء سليمان

تبدأ منصة نتفليكس غداً، عرض فيلمها المنتظر Frankenstein بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية أبرزها فينيسيا، وعرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.


شهدت الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا  العرض العالمي الأول لفيلم الرعب والدراما المنتظر Frankenstein من إخراج الحائز على الأوسكار جييرمو ديل تورو.


أوسكار إسحق الذي يؤدي دور الدكتور فيكتور فرانكشتاين ظهر بإطلالة أنيقة خطفت الكاميرات، فيما تألقت ميا جوث، التي تجسّد شخصية إليزابيث لافينزا، في فستان كلاسيكي أبرز حضورها المميز.

وقد وصف المخرج ديل تورو الفيلم بأنه مشروع العمر الذي عمل على تطويره منذ ما يقارب ثلاثة عقود، مؤكدًا أن القصة ستقدم رؤية جديدة للرمزية الإنسانية في رواية ماري شيلي الشهيرة.


أما أوسكار إسحق فأكد أن الفيلم يتناول “قصة الغرباء عن المألوف”، مشيرًا إلى أن رسالته تتجاوز حدود الرعب التقليدي.

فيلم Frankenstein تدور أحداثه حول طبيب مهووس بالوقوف في وجه القدر بعد وفاة والدته وهو في سن صغيرة، وقرر اختراع وحش في هيئة إنسان مقاوم لطبيعة الخليقة.
في الوقت نفسه يصارع وحش Frankenstein مع عدم رغبته في البقاء على قيد الحياة والعيش وحيداً بين البشر فيقرر الانتقام من صانعه.


يلعب أوسكار آيزاك دور العالِم فيكتور فرانكشتاين الذي يسعى إلى خلق الحياة من الموت، بينما يؤدي جاكوب إلوردي دور المخلوق الذي يواجه صدمة وجوده وغضبه من صانعه، وتشاركهما البطولة ميّا جوث.

