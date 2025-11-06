الحكومة الإسرائيلية: لن نسمح لأن يمثل حزب الله تهديدا لنا

أكدت الحكومة الإسرائيلية، أنها لن تسمح لأن يمثل حزب الله تهديدا لإسرائيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات على ثلاث قرى في جنوب لبنان قال إنها أوسع من المعتاد، وذلك بعد بيان للمتحدث باسم أفيخاي أدرعي، ترجم على نطاق واسع على أنه بداية لهجوم واسع النطاق.



وبعد بيان أدرعي التصعيدي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه لا هجوم واسع النطاق على جنوب لبنان، خلافًا لما يتم تداوله، وأن دعوة أفيخاي أدرعي تشمل سكان مبان حددها أدرعي في منشوره الذي تضمن خرائط.

وشددت الهيئة على أنه لم يتم اصدار أي بيان من الجيش يتعلق بعملية إخلاء واسعة النطاق للقرى في جنوب لبنان.