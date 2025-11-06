الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026

كشفت اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية للشباب، خلال حفل خاص في المسرح الكبير في العاصمة السنغالية داكار، ضمن الاحتفالات بمناسبة اقتراب موعد انطلاق الدورة بعد عام واحد.

وتُقام دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، وستجمع 2,700 من أفضل الرياضيين الشباب في العالم ممن لا تتجاوز أعمارهم 17 عامًا. ستُقام الألعاب في ثلاثة مواقع مضيفة في السنغال: داكار وديامنياديو وسالي.

حضر الكشف عن الشعار رئيس السنغال، باسيرو ديوماي فاي، إلى جانب رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري؛ همفري كايانج، رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لدكار 2026؛ ومامادو د. ندياي، رئيس اللجنة المنظمة لدكار 2026 واللجنة الأولمبية السنغالية.

خلال حفل "اقتراب موعد انطلاق الدورة بعد عام واحد" في داكار، قالت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري: "تمثل هذه الألعاب الكثير لأفريقيا؛ فهي ستُلهم الجيل القادم وتفتح أبواب الفرص في قارتنا وخارجها."

"يحمل شعار آيو رسالة قوية مليئة بالفرح وتتجاوز العديد من الحدود، وهو رمز حقيقي لمدى شباب قارتنا وحيويتها." كل يوم، تتاح فرص جديدة أمام شباب السنغال، وهذه الألعاب تُسهم في تحقيق ذلك. لا أستطيع الانتظار للعودة إلى هنا بعد عام من الآن لنحتفل معًا".

آيو هو شبل أسد صغير يُجسّد فرحة وحيوية شباب السنغال الاسم "يعني "الفرح" بلغة اليوروبا – وهي لغة منتشرة على نطاق واسع في غرب أفريقيا – ويعكس روح الاحتفال والوحدة المرتبطة بالألعاب. يرتدي آيو قبعة تينغاندي التقليدية الخاصة بالشعب الفولاني ، والتي ترمز إلى الحكمة والكرامة والارتباط بالحياة الريفية، ويجسد آيو قيم داكار 2026 ويسلط الضوء على التراث الثقافي للسنغال كدولة مضيفة.



وتم اختيار الشعار من خلال مسابقة وطنية أطلقتها اللجنة المنظمة لدكار 2026 بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية. كانت المسابقة مفتوحة أمام طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وقد استقبلت أكثر من 500 مشاركة من جميع المناطق التعليمية الــ 16 في السنغال. هدفت هذه المبادرة إلى تعزيز الإبداع لدى الشباب وتقوية ارتباطهم بالألعاب، استعدادًا لأول حدث أولمبي يُقام على أرض أفريقية.

بالإضافة إلى إطلاق الشعار، ستتضمن احتفالات "اقتراب موعد انطلاق الدورة بعد عام واحد" الكشف عن الساعة الرسمية للعد التنازلي في وقت لاحق من اليوم، الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت المحلي، في قلب العاصمة السنغالية وذلك من قبل الشريك الأولمبي العالمي أوميغا.

ستستمر الاحتفالات في أوائل نوفمبر مع النسخة الرابعة والأخيرة من داكار إن جيو Dakar en Jeux، المهرجان السنوي الثقافي والرياضي الذي أصبح جزءًا أساسيًا من برنامج التفاعل الخاص بداكار 2026. يقام المهرجان في الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر في داكار وديامنياديو وسالي، وسيجمع المجتمعات المحلية من خلال الرياضة والموسيقى والفنون البصرية، مع الاستمرار في تعزيز القيم الأولمبية بين الشباب في جميع أنحاء السنغال.