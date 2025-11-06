رفع كامل لكفاءة نفق قحافة للمشاة في الغربية | صور

تفقد اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية نفق قحافة للمشاة بمدينة طنطا عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع التطوير الشامله التي نُفذت به، بعد أن عانى من مشكلة تجمعات المياه التي كانت تُعيق حركة المواطنين وتؤثر على مظهر المنطقة الحضاري، وسط أجواء من البهجة والرضا بين الأهالي.

توجيهات محافظ الغربية

وكان المحافظ قد استجاب منذ عدة أشهر لشكاوى الأهالي بشأن تسرب المياه داخل النفق، حيث بادر حينها بجولة مفاجئة ليلية لموقع الشكوى، ووقف بنفسه على حجم المشكلة، ووجّه فورًا الأجهزة التنفيذية بدراسة الأسباب الحقيقية واتخاذ الإجراءات الجذرية لمعالجتها. وقد تم تنفيذ خطة متكاملة شملت إعادة معالجة أرضية وحوائط النفق وتنفيذ عزل مائي كامل لحمايته من أي تسربات مستقبلية، فضلًا عن تدعيمه بطبقات خرسانية لضمان كفاءته واستدامته.

وشهد النفق أيضًا أعمال تطوير في منظومة الإنارة الداخلية والخارجية، حيث تم تركيب وحدات إنارة حديثة موفرة للطاقة توفر رؤية واضحة للمارة على مدار اليوم، مع تنفيذ أعمال دهان وتجميل لجدران النفق وإضافة لمسات جمالية تُبرز الطابع الحضاري وتوفر بيئة مريحة وآمنة للمشاة.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة في رفع كفاءة المرافق العامة والأنفاق والممرات الخاصة بالمشاة، مشددًا على أن الهدف هو معالجة المشكلات من جذورها وتوفير خدمات متكاملة تليق بالمواطنين. وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بكل ما يمس حركة المواطنين اليومية وسلامتهم، سواء في الشوارع أو الممرات أو أماكن العبور الآمن.

وخلال جولته التقى المحافظ عددًا من المواطنين والأهالي الذين عبّروا عن سعادتهم الكبيرة بما شهدوه من أعمال تطوير شاملة، وأشادوا بسرعة استجابة المحافظ وتدخله الفوري لمعالجة المشكلة من جذورها، مؤكدين أن النفق أصبح الآن آمنًا ومضيئًا ونظيفًا بعد سنوات من المعاناة. كما عبّر الأطفال عن فرحتهم وشكرهم للمحافظ على جهوده المستمرة لتحسين مظهر مدينتهم وتوفير بيئة آمنة ومريحة للجميع.

تحرك عاجل

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتحديث المرافق العامة في جميع المدن والمراكز، مع التركيز على المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء مدن حضارية تليق بالمواطن المصري وتُعلي من جودة الحياة.