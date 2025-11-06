قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
بطلب من 50 دولة.. جلسة في مجلس الأمن بشأن التطورات في الفاشر السودانية
16 يوما .. إغلاق شارع الأشراف بمصر القديمة
رفع كامل لكفاءة نفق قحافة للمشاة في الغربية | صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اليوم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية نفق قحافة للمشاة بمدينة طنطا عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع التطوير الشامله التي نُفذت به، بعد أن عانى من مشكلة تجمعات المياه التي كانت تُعيق حركة المواطنين وتؤثر على مظهر المنطقة الحضاري، وسط أجواء من البهجة والرضا بين الأهالي.

توجيهات محافظ الغربية 

وكان المحافظ قد استجاب منذ عدة أشهر لشكاوى الأهالي بشأن تسرب المياه داخل النفق، حيث بادر حينها بجولة مفاجئة ليلية لموقع الشكوى، ووقف بنفسه على حجم المشكلة، ووجّه فورًا الأجهزة التنفيذية بدراسة الأسباب الحقيقية واتخاذ الإجراءات الجذرية لمعالجتها. وقد تم تنفيذ خطة متكاملة شملت إعادة معالجة أرضية وحوائط النفق وتنفيذ عزل مائي كامل لحمايته من أي تسربات مستقبلية، فضلًا عن تدعيمه بطبقات خرسانية لضمان كفاءته واستدامته.

وشهد النفق أيضًا أعمال تطوير في منظومة الإنارة الداخلية والخارجية، حيث تم تركيب وحدات إنارة حديثة موفرة للطاقة توفر رؤية واضحة للمارة على مدار اليوم، مع تنفيذ أعمال دهان وتجميل لجدران النفق وإضافة لمسات جمالية تُبرز الطابع الحضاري وتوفر بيئة مريحة وآمنة للمشاة.

تحسين خدمات المواطنين 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة في رفع كفاءة المرافق العامة والأنفاق والممرات الخاصة بالمشاة، مشددًا على أن الهدف هو معالجة المشكلات من جذورها وتوفير خدمات متكاملة تليق بالمواطنين. وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بكل ما يمس حركة المواطنين اليومية وسلامتهم، سواء في الشوارع أو الممرات أو أماكن العبور الآمن.

وخلال جولته التقى المحافظ عددًا من المواطنين والأهالي الذين عبّروا عن سعادتهم الكبيرة بما شهدوه من أعمال تطوير شاملة، وأشادوا بسرعة استجابة المحافظ وتدخله الفوري لمعالجة المشكلة من جذورها، مؤكدين أن النفق أصبح الآن آمنًا ومضيئًا ونظيفًا بعد سنوات من المعاناة. كما عبّر الأطفال عن فرحتهم وشكرهم للمحافظ على جهوده المستمرة لتحسين مظهر مدينتهم وتوفير بيئة آمنة ومريحة للجميع.

تحرك عاجل 

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتحديث المرافق العامة في جميع المدن والمراكز، مع التركيز على المشروعات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء مدن حضارية تليق بالمواطن المصري وتُعلي من جودة الحياة.

اخبار محافظة الغربية جولة ميدانية تحسين خدمات نفق قحافة اهل طنطا

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

علم أمريكا

الولايات المتحدة وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا

الناتو

أمين عام الناتو يدعو إلى تسريع الإنتاج والابتكارالدفاعي لمواجهة التحديات

باكستان

باكستان وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي ويؤكدان أهمية مواصلة التنسيق لضمان استقرار المنطقة

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

صورة من الفاعليات
ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

معلومات قد لا تعرفها عن دماغ الفشار
مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

