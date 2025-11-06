قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. 70 دقيقة التقدم للأحمر 2-1
تحذير عاجل من تطبيق إنستاباي لعملائه
تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري
الدباغ وعمرو ناصر في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام بيراميدز بكأس السوبر
أشرف صبحي: دعم الرئيس السيسي جعل مصر وجهة عالمية للبطولات الرياضية
أسعار العملات أمام الجنيه المصري الخميس 6 نوفمبر 2025
وضع مسجد مصر والمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة تحت إدارة الأوقاف
استبعاد محمد صبحي من قائمة الزمالك للقاء بيراميدز في السوبر
تحذير عالمي من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض.. هل ينقطع الإنترنت غدا؟
تشكيل بيراميدز في مواجهة الزمالك بالسوبر المصري
ثمين الخيطان: إسرائيل تمنع إغاثة غزة .. وعليها الالتزام بقرارات العدل الدولية
الكشف عن شعار دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026
محافظات

نائب محافظ الجيزة تتفقد الاستعدادات الجارية لإقامة مهرجان التمور الثامن بالواحات البحرية

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، الاستعدادات الجارية بمقر انعقاد مهرجان التمور المصرية الثامن بمركز الواحات البحرية رافقها الدكتور صبري شاكر رئيس المركز وعزة وهدان المشرف على إدارة السياحة.

وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وحرصًا على المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التجهيز والإعداد للحدث.

وخلال جولتها تابعت نائب المحافظ أعمال تجهيز الباكيات المخصصة للعارضين واستكمال أعمال الإنارة والتجميل وتنسيق الموقع من الخارج مع دعم المنطقة بالمظاهر الجمالية التي تعكس الطابع البيئي الفريد للواحات البحرية، لضمان خروج المهرجان بالصورة الحضارية التي تليق بمحافظة الجيزة وتاريخ الواحات العريق.

وأشارت هند عبد الحليم إلى أن محافظة الجيزة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الحدث الذي يُعد فرصة لتعزيز مكانة التمور المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتسويق، لافتةً إلى التعاون المثمر بين جميع الأجهزة التنفيذية والشركاء القائمين على التنظيم لتحقيق أفضل صورة للحدث بما يعكس الوجه المشرق لمحافظة الجيزة.

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هاتف Realme GT 8 Pro

بكاميرا زوم 200 ميجابكسل ..إطلاق هاتف Realme GT8 Pro

هواتف Vivo S50

بتصميم أنيق وأداء قوي .. تسريب يكشف مواصفات سلسلة Vivo S50 الجديدة

هواتف Honor 500

أول اختبار أداء لهاتف Honor 500 يكشف مواصفاته القوية

بالصور

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: القوات المسلحة حريصة على توعية الشباب المصرى بحجم التحديات الراهنة

ظاهرة “دماغ الفشار”.. كيف تغيّر التكنولوجيا دماغك دون أن تشعر؟

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

